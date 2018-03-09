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    Сенатору из Калифорнии запретили обниматься после жалоб женщин-коллег

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    Сенатору из Калифорнии запретили обниматься после жалоб <nobr>женщин-коллег</nobr>

    Сенатору из Калифорнии запретили обниматься после жалоб женщин-коллег

    Сенатору из Калифорнии запретили обниматься после жалоб <nobr>женщин-коллег</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, Rich Pedroncelli

    • В Калифорнии (США) местному сенатору Бобу Херцбергу по прозвищу Медвежонок рекомендовали воздержаться от объятий с коллегами.

    На такой шаг в сенате штата пошли после того, как три нынешние и бывшие представительницы местного законодательного органа назвали объятия Херцберга неуместными. В связи с вызывающим поведением сенатора комитет по регламенту и административным вопросам даже инициировал внутреннее расследование. Так, выяснилось, что иногда люди могли чувствовать себя неудобно из-за поведения Херцберга, однако действия законодателя не имели «сексуальную природу».

    Также сообщается, что законодатель ранее получал предупреждения о неуместности своих объятий, но предпочел почему-то проигнорировать их. Херцберг, получивший за свое поведение прозвище Медвежонок (Huggy Bear), извинился и заявил, что согласен с выводами комитета, сообщает Los Angeles Times.

    Напомним, в прошлом году в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В центре одного из самых громких оказался влиятельный в киноиндустрии человек — продюсер Харви Вайнштейн. Несколько знаменитостей публично заявили, что он приставал к ним. В защиту женщин от домогательств при участии звезд было основано движение Time’s Up.

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