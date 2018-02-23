Продюсер Вайнштейн извинился перед знаменитостями

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн принес свои извинения актрисам Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс.
Вайнштейн извинился за то, что его адвокаты без согласия знаменитых актрис использовали их имена, чтобы доказать необоснованность обвинений в сексуальных домогательствах.
Из заявления Харви Вайнштейна: «Господин Вайнштейн признает ценность вклада как Мерил Стрип, так и Дженнифер Лоуренс и извиняется. Вайнштейн рекомендовал адвокатам в дальнейшем не упоминать конкретных лиц, с которым он в прошлом имел дело, даже если их высказывания находятся в открытом доступе».
Как сообщает The Hollywood Reporter, ранее адвокаты продюсера предложили суду отклонить групповую жалобу шести женщин, обвинивших его в домогательствах. Юристы обращали внимание на необоснованность стремления включить в групповую жалобу всех деятелей кино, когда-либо работавших с Вайнштейном. Так, юристы подчеркивали, что ранее две известных актрисы хорошо высказывались о продюсере. Например, Мэрил Стрип говорила, что ее отношения с Вайнштейном были исключительно профессиональными, а Дженнифер Лоуренс отмечала его обходительность.
Позднее Стрип и Лоуренс выразили возмущение поступком адвокатов Вайнштейна, призвав не использовать их слова, вырванные из контекста, для того, чтобы помочь продюсеру избежать наказания.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. В его центре оказался влиятельный продюсер Харви Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин. Среди них оказались актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и многие другие.
Из заявления Харви Вайнштейна: «Господин Вайнштейн признает ценность вклада как Мерил Стрип, так и Дженнифер Лоуренс и извиняется. Вайнштейн рекомендовал адвокатам в дальнейшем не упоминать конкретных лиц, с которым он в прошлом имел дело, даже если их высказывания находятся в открытом доступе».
Как сообщает The Hollywood Reporter, ранее адвокаты продюсера предложили суду отклонить групповую жалобу шести женщин, обвинивших его в домогательствах. Юристы обращали внимание на необоснованность стремления включить в групповую жалобу всех деятелей кино, когда-либо работавших с Вайнштейном. Так, юристы подчеркивали, что ранее две известных актрисы хорошо высказывались о продюсере. Например, Мэрил Стрип говорила, что ее отношения с Вайнштейном были исключительно профессиональными, а Дженнифер Лоуренс отмечала его обходительность.
Позднее Стрип и Лоуренс выразили возмущение поступком адвокатов Вайнштейна, призвав не использовать их слова, вырванные из контекста, для того, чтобы помочь продюсеру избежать наказания.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. В его центре оказался влиятельный продюсер Харви Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин. Среди них оказались актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и многие другие.
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