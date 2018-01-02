В США знаменитости основали движение в защиту женщин от домогательств

Более 300 звезд американского
шоу-бизнеса основали движение Time’s Up, которое будет оказывать поддержку жертвам сексуальных домогательств и проявлений неравенства на работе.
В создании движения под названием Time’s Up в защиту женщин от сексуальных домогательств и дискриминации приняли участие не менее 300 женщин, работающих в сфере шоу-бизнеса.
В числе участниц движения Натали Портман, Риз Уизерспун, Эмма Стоун, Ева Лонгория, Америка Феррера, Эшли Джадд, Рашида Джонс, Керри Вашингтон и другие знаменитости.
Участницы движения намерены выделять средства на оказание юридической поддержки подвергшимся домогательствам женщинам, профессии которых не входят в число наиболее высокооплачиваемых или престижных: официанткам, работницам гостиниц, уборщицам и так далее.
На существование фонда правовой защиты для поддержки жертв домогательств уже было собрано 13 миллионов долларов, пишет РИА Новости.
Напомним, в 2017 году в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В центре скандалов оказались известные фигуры шоу-бизнеса, спорта, киноиндустрии и политики. Первый крупный скандал был связан с именем американского продюсера Харви Вайнштейна. Затем в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, даже певицу Мэрайю Кэри и многих других.
В числе участниц движения Натали Портман, Риз Уизерспун, Эмма Стоун, Ева Лонгория, Америка Феррера, Эшли Джадд, Рашида Джонс, Керри Вашингтон и другие знаменитости.
Участницы движения намерены выделять средства на оказание юридической поддержки подвергшимся домогательствам женщинам, профессии которых не входят в число наиболее высокооплачиваемых или престижных: официанткам, работницам гостиниц, уборщицам и так далее.
На существование фонда правовой защиты для поддержки жертв домогательств уже было собрано 13 миллионов долларов, пишет РИА Новости.
Напомним, в 2017 году в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В центре скандалов оказались известные фигуры шоу-бизнеса, спорта, киноиндустрии и политики. Первый крупный скандал был связан с именем американского продюсера Харви Вайнштейна. Затем в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, даже певицу Мэрайю Кэри и многих других.
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