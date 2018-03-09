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    В Манафорта бросили российский флаг и обвинили в «продаже Америки»: видео. США, Трамп Дональд, выборы, расследование, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Манафорта бросили российский флаг и обвинили в «продаже Америки»: видео

    В Манафорта бросили российский флаг и обвинили в «продаже Америки»: видео

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    В Манафорта бросили российский флаг и обвинили в «продаже Америки»: видео

    В Манафорта бросили российский флаг и обвинили в «продаже Америки»: видео

    В Манафорта бросили российский флаг и обвинили в «продаже Америки»: видео
    • Фото: Associated Press © 2018, Jacquelyn Martin

      • В экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, которого обвиняют в лоббировании интересов Украины, бросили российский флаг.

      Инцидент произошел, когда Манафорт выходил из здания суда и направлялся к своей машине. Неизвестный мужчина кинул триколор и обвинил «предателя» Манафорта в «продаже Америки русским». Экс-руководитель штаба Трампа не стал реагировать на это действие и невозмутимо продолжил свой путь к автомобилю. На кадрах, оказавшихся в распоряжении журналистов, видно, что флаг поймал шедший впереди помощник, он ухмыльнулся и бросил его обратно.

      Напомним, аппарат спецпрокурора Мюллера, ведущего дело о приписываемом России вмешательстве в выборы в США, выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвинили в сговоре против Соединенных Штатов с целью отмывания денежных средств и других преступлениях. Гейтс пошел на сделку со следствием и официально признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США.

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