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    В Пхёнчхане стартует Паралимпиада-2018

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    В Пхёнчхане стартует <nobr>Паралимпиада-2018</nobr>

    В Пхёнчхане стартует Паралимпиада-2018

    В Пхёнчхане стартует <nobr>Паралимпиада-2018</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, Lee Jin-man

    • Сегодня в Южной Корее стартуют зимние Паралимпийские игры. Они продлятся до 18 марта. Россию представят 30 атлетов, которые, как и олимпийцы, будут выступать под нейтральным флагом.

    За последние полгода они сдали как минимум по два допинг-теста, биографии каждого тщательно изучены чиновниками Международного паралимпийского комитета. На их форме не будет российской символики, а национальный флаг запрещен к демонстрации вблизи арен Пхёнчхана.

    Паралимпиада в Пхёнчхане — это 48 стран-участниц, примерно 670 атлетов, 80 комплектов наград в четырех видах. Российские спортсмены, приехавшие в Южную Корею в нейтральном статусе, намерены оставить о себе впечатление позитивной, доброжелательной, неконфликтной и «чистой» команды.

    Паралимпийцу-горнолыжнику Валерию Редкозубову — 45. Когда ему исполнился 31 год, на руднике, где работал, произошел взрыв. Валерий лишился правого глаза, стал слабовидящим, а через 11 лет из олимпийского Сочи возвращался с двумя золотыми медалями. Сегодня он один из мэтров российской команды.

    Валерий Редкозубов: «У меня уже третья Паралимпиада, всегда перед Играми чувство праздника спортивного, такая возбудимость. Очень хорошее настроение. Если я сам буду максимально доволен собой, то мне даже не будет обидно, если не займу какое-либо призовое место. Нельзя сказать, что я готов к Играм на все 100%, но мы за довольно короткий период набрали оптимальную форму».

    Они прошли все стадии отбора, показали отличные результаты в квалификационных соревнованиях, но в критериях участия в Паралимпиаде возник так называемый российский пункт: допустить в случае наличия свободных мест.

    Павел Рожков, председатель исполкома, первый президент ПКР: «Девочки-лыжницы в полном составе, сильнейший состав. За эти 4 года произошла смена поколения, поэтому у нас появились новые яркие звездочки, которые очень здорово выступали на квалификационных соревнованиях на Кубке мира в осенне-зимний период. Мы их всех увидим».

    За россиянами в Пхёнчхане будут наблюдать с особым усердием. К этому готовы. Три десятка российских паралимпиоников с сентября участвовали в квалификационных соревнованиях. Выработался определенный стереотип поведения — как себя вести, чтобы не получить лишние предупреждения, которые могли бы осложнить в целом выступление на Играх и помешать восстановлению в Международном паралимпийском комитете. То, что этот процесс неизбежен, в Пхёнчхане не сомневаются.

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