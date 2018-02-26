МПК обнародовал список спортсменов, участвующих в Паралимпиаде-2018

Международный паралимпийский комитет одобрил участие в Паралимпийских играх в Пхёнчхане 30 российских спортсмнов.
Тридцать российских спортсменов примут участие в Паралимпийских играх в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Список опубликовал сегодня Международный паралимпийский комитет.
Россия будет представлена на Паралимпийских играх в пяти видах спорта: горных лыжах (Александра Францева, Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев, Алексей Микушин, Валерий Редкозубов и Александр Ветров), лыжных гонках и биатлоне (Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Надежда Федорова, Марина Галицына, Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская, Екатерина Румянцева и Марта Зайнуллина), пара-сноуборде (Владимир Игушкин, Михаил Слинкин и Александр Цыганков) и кёрлинге на колясках (Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков).
Кроме самих атлетов, в Пхёнчхан поедут шестеро сопровождающих незрячих спортсменов и 39 сотрудников команды.
Напомним, ранее МПК разрешил «чистым» российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России атлеты будут выступать под олимпийским флагом.
Россия будет представлена на Паралимпийских играх в пяти видах спорта: горных лыжах (Александра Францева, Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев, Алексей Микушин, Валерий Редкозубов и Александр Ветров), лыжных гонках и биатлоне (Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Надежда Федорова, Марина Галицына, Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская, Екатерина Румянцева и Марта Зайнуллина), пара-сноуборде (Владимир Игушкин, Михаил Слинкин и Александр Цыганков) и кёрлинге на колясках (Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков).
Кроме самих атлетов, в Пхёнчхан поедут шестеро сопровождающих незрячих спортсменов и 39 сотрудников команды.
Напомним, ранее МПК разрешил «чистым» российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России атлеты будут выступать под олимпийским флагом.
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