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    На Паралимпиаду предварительно зарегистрированы 33 российских спортсмена

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    На Паралимпиаду предварительно зарегистрированы 33 российских спортсмена

    На Паралимпиаду предварительно зарегистрированы 33 российских спортсмена

    Международный паралимпийский комитет (МПК) предварительно зарегистрировал российскую делегацию на Игры в Пхёнчхане.

    Пока зарегистрирован 81 человек, в том числе 33 спортсмена и 7 спортсменов-ведущих (они ведут по трассе паралимпийцев с нарушением зрения).

    Решение по еще трем атлетам будет принято в течении 7–10 дней.

    Как сообщил глава рабочей группы Паралимпийского комитета России Павел Рожков, окончательная регистрация пройдет 1 марта в Пхёнчхане. А в Паралимпийской деревне первая группа спортсменов поселится 3 марта.

    смотретьМПК огласил условия выступления российских спортсменов на Паралимпиаде
    МПК огласил условия выступления российских спортсменов на Паралимпиаде
    Отметим, что ранее МПК разрешил россиянам принять участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта. За медали россияне смогут побороться в пяти видах спорта — горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, сноуборде и керлинге на колясках. При этом выступать им придется в статусе «Нейтральный паралимпийский атлет».

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