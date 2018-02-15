На Паралимпиаду предварительно зарегистрированы 33 российских спортсмена

Международный паралимпийский комитет (МПК) предварительно зарегистрировал российскую делегацию на Игры в Пхёнчхане.
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Пока зарегистрирован 81 человек, в том числе 33 спортсмена и 7 спортсменов-ведущих (они ведут по трассе паралимпийцев с нарушением зрения).
Решение по еще трем атлетам будет принято в течении 7–10 дней.
Как сообщил глава рабочей группы Паралимпийского комитета России Павел Рожков, окончательная регистрация пройдет 1 марта в Пхёнчхане. А в Паралимпийской деревне первая группа спортсменов поселится 3 марта.
Отметим, что ранее МПК разрешил россиянам принять участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта. За медали россияне смогут побороться в пяти видах спорта — горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, сноуборде и керлинге на колясках. При этом выступать им придется в статусе «Нейтральный паралимпийский атлет».
Решение по еще трем атлетам будет принято в течении 7–10 дней.
Как сообщил глава рабочей группы Паралимпийского комитета России Павел Рожков, окончательная регистрация пройдет 1 марта в Пхёнчхане. А в Паралимпийской деревне первая группа спортсменов поселится 3 марта.
Отметим, что ранее МПК разрешил россиянам принять участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта. За медали россияне смогут побороться в пяти видах спорта — горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, сноуборде и керлинге на колясках. При этом выступать им придется в статусе «Нейтральный паралимпийский атлет».
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