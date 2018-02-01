На Паралимпиаду поедут 33 российских спортсмена

Паралимпийский комитет России утвердил состав делегации на Паралимпиаду в количестве 79 человек, в том числе 33 спортсменов.
Как говорится в решении исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), «по итогам заседания исполкома приняты решения: утвердить состав делегации в количестве 79 человек для участия в Паралимпиаде 2018 года, из них 33 спортсмена и семь спортсменов-ведущих». Спортсменами-ведущими являются сопровождающие лица, в частности, для незрячих.
Из заявления ПКР: «Мы готовы участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на запрет об обозначении страны, которую мы представляем».
Также решено 1 февраля направить список этой делегации на рассмотрение комиссии Международного паралимпийского комитета (МПК). Спортсмены, подписавшиеся под заявлением, отмечают, что «никогда не употребляли допинг» и выступают «только за честную борьбу».
Среди подписавшихся — 18 приглашенных спортсменов, в том числе несколько многократных победителей Паралимпиад и генсекретарь ПКР Андрей Строкин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПКР, российскую делегацию возглавит Андрей Манзуров.
Из заявления ПКР: «Мы готовы участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на запрет об обозначении страны, которую мы представляем».
Также решено 1 февраля направить список этой делегации на рассмотрение комиссии Международного паралимпийского комитета (МПК). Спортсмены, подписавшиеся под заявлением, отмечают, что «никогда не употребляли допинг» и выступают «только за честную борьбу».
Среди подписавшихся — 18 приглашенных спортсменов, в том числе несколько многократных победителей Паралимпиад и генсекретарь ПКР Андрей Строкин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПКР, российскую делегацию возглавит Андрей Манзуров.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии