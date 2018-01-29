МПК огласил условия выступления российских спортсменов на Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (МПК) озвучил количество лицензий для российских спортсменов на Паралимпийских играх.
Для выступления на Паралимпиаде российские спортсмены получат чуть меньше 50 лицензий. Такое заявление сделал сегодня Международный паралимпийский комитет.
Отмечается, что женщины могут получить 10 лицензий на соревнованиях по горным лыжам, 14 — в биатлоне, шесть — в сноуборде. Мужчины могут рассчитывать на семь лицензий в горных лыжах и 10 — в сноуборде. В биатлоне мужчины не получат лицензий вообще. В керлинге на колясках мужчины и женщины могут получить всего пять лицензий.
При этом подчеркивается, что спортсмены, получившие лицензии, никоим образом не должны быть причастны к употреблению допинга. На олимпийских объектах и вблизи них спортсмены и сопровождающий персонал могут находиться только в нейтральной форме. Запрещены любые намеки на национальные цвета, эмблемы, символы и другие отсылки к России.
В частности, не должны появляться национальные эмблемы на теле, волосах, украшениях, ногтях, обуви, наклейках, сумках, телефонах и спортивном снаряжении. Также на официальных паралимпийских объектах, во время соревнований, в спортзалах, на тренировочных площадках, в комнатах ожидания, отелях, паралимпийской деревне, пресс-центре, международном центре для трансляций, транспорте для Игр, в аэропорту во время прилета и вылета не может демонстрироваться российский флаг. Тоже самое касается и Гимна — его исполнение запрещено.
Напомним, члены исполкома МПК встречались в немецком Бонне 26–27 января. При этом глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин на заседание приглашен не был. В результате МПК выдвинул ряд пунктов, которые должны были быть соблюдены. Как заявили сегодня члены исполкома, была открыта горячая линия для тех, у есть основания жаловаться на употребление допинга.
Отмечается, что женщины могут получить 10 лицензий на соревнованиях по горным лыжам, 14 — в биатлоне, шесть — в сноуборде. Мужчины могут рассчитывать на семь лицензий в горных лыжах и 10 — в сноуборде. В биатлоне мужчины не получат лицензий вообще. В керлинге на колясках мужчины и женщины могут получить всего пять лицензий.
При этом подчеркивается, что спортсмены, получившие лицензии, никоим образом не должны быть причастны к употреблению допинга. На олимпийских объектах и вблизи них спортсмены и сопровождающий персонал могут находиться только в нейтральной форме. Запрещены любые намеки на национальные цвета, эмблемы, символы и другие отсылки к России.
В частности, не должны появляться национальные эмблемы на теле, волосах, украшениях, ногтях, обуви, наклейках, сумках, телефонах и спортивном снаряжении. Также на официальных паралимпийских объектах, во время соревнований, в спортзалах, на тренировочных площадках, в комнатах ожидания, отелях, паралимпийской деревне, пресс-центре, международном центре для трансляций, транспорте для Игр, в аэропорту во время прилета и вылета не может демонстрироваться российский флаг. Тоже самое касается и Гимна — его исполнение запрещено.
Напомним, члены исполкома МПК встречались в немецком Бонне 26–27 января. При этом глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин на заседание приглашен не был. В результате МПК выдвинул ряд пунктов, которые должны были быть соблюдены. Как заявили сегодня члены исполкома, была открыта горячая линия для тех, у есть основания жаловаться на употребление допинга.
Комментарии