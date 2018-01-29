Слово «Россия» под запретом: наши паралимпийцы выступят на Играх без флагов

В Южной Корее российские паралимпийцы смогут выступить только под нейтральным флагом. Об этом сообщили в Международном паралимпийском комитете (МПК). К стартам будут допущена только половина из списка кандидатов на участие в Игра. Это примерно три десятка чистых, по мнению МПК, спортсменов. Санкции предусмотрены и в отношении наших болельщиков, им запретили приносить на трибуны российские флаги.
Наши паралимпийцы в составе от 30 до 35 человек смогут выступить только под нейтральным флагом и без российского гимна. Если они соберут наибольшее число золотых медалей, как это было в Сочи, победит не страна Россия, а нейтральная команда. Нельзя будет приносить российский флаг даже болельщикам.
Эндрю Парсонс, глава Международного паралимпийского комитета (МПК): «Строгое правило: любая страна, не участвующая в Играх, не имеет права показывать свои флаги. Это касается и зрителей».
Парсонс ответил на вопрос о том, заставят ли болельщицу снять платье с российским флагом, если она в нем поедет на Игры поддерживать спортсменов.
Эндрю Парсонс: «Я не могу сейчас сказать, будут ли проблемы, но я точно знаю, что придется иметь дело с оргкомитетом».
Западные журналисты задали вопрос, не боится ли Международный паралимпийский комитет, что его будут критиковать за такое мягкое решение, не лучше ли было бы запретить россиянам участвовать вообще? Очевидно, что полный запрет на участие избавил бы спортсменов из других стран от конкуренции с паралимпийцами-россиянами, которые считаются сильнейшими и завоевали в Сочи 30 золотых медалей. Теперь весь мир будет знать, что значит «нейтральный паралимпиец», ведь нейтральных, кроме россиян, больше не будет. Это такой новояз. Эвфемизм. Все будут понимать, о ком говорят, но никто не будет произносить самого слова «Россия».
Эндрю Парсонс: «Нет, нейтральное — значит нейтральное. У нас нет спортсменов ни из одной другой страны, которые будут выступать в нейтральном статусе по каким-либо иным причинам».
Международный паралимпийский комитет не восстановил членство Паралимпийского комитета России. Изначально решение должно было быть озвучено в конце декабря, однако без объяснения причин оглашение перенесли на месяц, что оставляет российским паралимпийцам еще меньше времени для маневра.
Эндрю Парсонс: «Финальное решение было принято месяц назад. Оно, вероятно, не сильно бы отличалось от сегодняшнего, но мы дали российской стороне чуть больше времени улучшить условия и встретить наши требования».
Члены исполкома МПК встречались в немецком Бонне 26–27 января. Международный паралимпийский комитет не пригласил главу Паралимпийского комитета России Владимира Лукина на заседание, где решалась судьбе нашего комитета, с формулировкой «ничего нового мы не услышим». Не услышим или не захотим услышать? Международный паралимпийский комитет выдвинул ряд пунктов, которые должны были быть соблюдены. Как заявили сегодня члены исполкома, была открыта горячая линия для тех, у есть основания жаловаться на употребление допинга.
В России запущена новая антидопинговая программа. МПК завил, что он «впечатлен» прогрессом российской стороны, что ПКР сделал несколько важнейших шагов и спортсмены ни одной другой страны не проверяются так тщательно, как россияне.
Челси Готелл, глава совета спортсменов Международного паралимпийского комитета: «Российские паралимпийцы проходят наиболее тщательную проверку. И это хорошо. Они теперь могут стоять уверенно, зная, что сделали все, что было возможно».
Остались невыполненными два пункта: не восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и не признан доклад Макларена. Но восстановление в правах РУСАДА зависит не от России, которая выполнила все требования, а от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Оно же и заказало у Макларена доклад, на основании которого российская олимпийская и паралимпийская сборные отстранены от участия в Олимпиаде под российским флагом, хотя имена спортсменов, судьба которых решается сегодня, не фигурируют в отчете Макларена. Некоторые из них были на тот момент еще детьми.
Как передает корреспондент Лиза Герсон, на нового главу Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса первые несколько дней возлагались надежды, что и работа пойдет по-новому. Начать хотя бы с того, что, в отличие от прошлого главы МПК, он хотя бы не британец, следовательно, не подвержен общей британской антироссийской риторике. Но, видимо, роль личности в этой организации минимальна, как и роль личности и личных заслуг каждого отдельного спортсмена, ведь паралимпийская сборная России не сможет принять участие в Играх из-за их соображений нашей коллективной ответственности.
Эндрю Парсонс, глава Международного паралимпийского комитета (МПК): «Строгое правило: любая страна, не участвующая в Играх, не имеет права показывать свои флаги. Это касается и зрителей».
Парсонс ответил на вопрос о том, заставят ли болельщицу снять платье с российским флагом, если она в нем поедет на Игры поддерживать спортсменов.
Эндрю Парсонс: «Я не могу сейчас сказать, будут ли проблемы, но я точно знаю, что придется иметь дело с оргкомитетом».
Западные журналисты задали вопрос, не боится ли Международный паралимпийский комитет, что его будут критиковать за такое мягкое решение, не лучше ли было бы запретить россиянам участвовать вообще? Очевидно, что полный запрет на участие избавил бы спортсменов из других стран от конкуренции с паралимпийцами-россиянами, которые считаются сильнейшими и завоевали в Сочи 30 золотых медалей. Теперь весь мир будет знать, что значит «нейтральный паралимпиец», ведь нейтральных, кроме россиян, больше не будет. Это такой новояз. Эвфемизм. Все будут понимать, о ком говорят, но никто не будет произносить самого слова «Россия».
Эндрю Парсонс: «Нет, нейтральное — значит нейтральное. У нас нет спортсменов ни из одной другой страны, которые будут выступать в нейтральном статусе по каким-либо иным причинам».
Международный паралимпийский комитет не восстановил членство Паралимпийского комитета России. Изначально решение должно было быть озвучено в конце декабря, однако без объяснения причин оглашение перенесли на месяц, что оставляет российским паралимпийцам еще меньше времени для маневра.
Эндрю Парсонс: «Финальное решение было принято месяц назад. Оно, вероятно, не сильно бы отличалось от сегодняшнего, но мы дали российской стороне чуть больше времени улучшить условия и встретить наши требования».
Члены исполкома МПК встречались в немецком Бонне 26–27 января. Международный паралимпийский комитет не пригласил главу Паралимпийского комитета России Владимира Лукина на заседание, где решалась судьбе нашего комитета, с формулировкой «ничего нового мы не услышим». Не услышим или не захотим услышать? Международный паралимпийский комитет выдвинул ряд пунктов, которые должны были быть соблюдены. Как заявили сегодня члены исполкома, была открыта горячая линия для тех, у есть основания жаловаться на употребление допинга.
В России запущена новая антидопинговая программа. МПК завил, что он «впечатлен» прогрессом российской стороны, что ПКР сделал несколько важнейших шагов и спортсмены ни одной другой страны не проверяются так тщательно, как россияне.
Челси Готелл, глава совета спортсменов Международного паралимпийского комитета: «Российские паралимпийцы проходят наиболее тщательную проверку. И это хорошо. Они теперь могут стоять уверенно, зная, что сделали все, что было возможно».
Остались невыполненными два пункта: не восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и не признан доклад Макларена. Но восстановление в правах РУСАДА зависит не от России, которая выполнила все требования, а от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Оно же и заказало у Макларена доклад, на основании которого российская олимпийская и паралимпийская сборные отстранены от участия в Олимпиаде под российским флагом, хотя имена спортсменов, судьба которых решается сегодня, не фигурируют в отчете Макларена. Некоторые из них были на тот момент еще детьми.
Как передает корреспондент Лиза Герсон, на нового главу Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса первые несколько дней возлагались надежды, что и работа пойдет по-новому. Начать хотя бы с того, что, в отличие от прошлого главы МПК, он хотя бы не британец, следовательно, не подвержен общей британской антироссийской риторике. Но, видимо, роль личности в этой организации минимальна, как и роль личности и личных заслуг каждого отдельного спортсмена, ведь паралимпийская сборная России не сможет принять участие в Играх из-за их соображений нашей коллективной ответственности.
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