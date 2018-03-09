Посольство РФ готово предоставить копии запроса на встречу с Тиллерсоном

Посольство России в Вашингтоне готово переслать в Twitter официальному представителю Госдепа Хезер Науэрт копии запроса на встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
После того, как Науэрт в очередной раз заявила, что американская сторона не получала от России запроса о встрече глав внешнеполитических ведомств, пресс-секретарь посольства РФ Николай Лахонин предложил продублировать запрос в Twitter. Он отметил, что, по всей вероятности, такой способ окажется надежней в случае с США.
Николай Лахонин, пресс-секретарь посольства РФ: «Twitter, кажется, более надежный и быстрый канал связи по срочным вопросам. Мы готовы поделиться копиями наших „официальных приглашений“ через личные сообщения».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона направила США запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии еще 2 марта. Но в Госдепартаменте заявили, что возможность встречи не прорабатывалась, а запроса американская сторона не получала.
Николай Лахонин, пресс-секретарь посольства РФ: «Twitter, кажется, более надежный и быстрый канал связи по срочным вопросам. Мы готовы поделиться копиями наших „официальных приглашений“ через личные сообщения».
‘@statedeptspox, Twitter seems to be more reliable & quicker communication channel (under your gov control) on urgent issues. We are ready to share copies of our «formal invitations» via DM. Provided you start following @RusEmbUSA.— Nick Lakhonin (@RusEmbUSApress) 9 марта 2018 г.
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Let our ministers meet!
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона направила США запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии еще 2 марта. Но в Госдепартаменте заявили, что возможность встречи не прорабатывалась, а запроса американская сторона не получала.
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