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    Лавров опроверг заявления Госдепа о подготовке его встречи с Тиллерсоном

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    Лавров опроверг заявления Госдепа о подготовке его встречи с Тиллерсоном

    Лавров опроверг заявления Госдепа о подготовке его встречи с Тиллерсоном

    Лавров опроверг заявления Госдепа о подготовке его встречи с Тиллерсоном
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Министр иностранных дел России прокомментировал заявления Госдепа США о том, что возможность его встречи с Рексом Тиллерсоном не обсуждалась.

    Глава МИД РФ уличил во лжи Госдеп США. Американская сторона утверждала, что не получала запроса о встрече Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном в Эфиопии. Но, по словам министра иностранных дел России, Госдеп просто оставил предложение без ответа.

    Сергей Лавров: «Я не хотел на эту тему высказываться, но сегодня узнал, что американцы заявили, что никакого обсуждения возможности нашей встречи в Аддис-Абебе между мной и Рексом Тиллерсоном не было. Поскольку они сочли уместным сделать такое заявление, хочу сказать, что это неправда».

    С таким заявлением Лавров выступил во время своего визита в Зимбабве, передает «Интерфакс». Глава МИД РФ, как и госсекретарь США, находится в турне по странам Африки.

    Лавров уточнил, что Тиллерсон сам еще в январе в ходе телефонного разговора предложил провести встречу.

    Сергей Лавров: «Мы расстались на том, что, как только у нас будет понимание, что мы можем где-то оказаться примерно в одно и то же время, мы постараемся встретиться. Когда выяснилось, что мы оба будем сегодня вечером в Аддис-Абебе, мы передали соответствующее предложение, американцы сказали, что будут думать».

    смотретьЗахарова уличила Госдеп во лжи о запросе по встрече Лаврова и Тиллерсона
    Захарова уличила Госдеп во лжи о запросе по встрече Лаврова и Тиллерсона
    В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне сообщила, что российская сторона направила США запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона еще 2 марта. Однако в Госдепартаменте заявили, что возможность встречи не прорабатывалась, а запроса американская сторона не получала.

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