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    Захарова уличила Госдеп во лжи о запросе по встрече Лаврова и Тиллерсона. Госдепартамент США, дипломатия, Лавров, МИД РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахарова уличила Госдеп во лжи о запросе по встрече Лаврова и Тиллерсона

    Захарова уличила Госдеп во лжи о запросе по встрече Лаврова и Тиллерсона

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    Захарова уличила Госдеп во лжи о запросе по встрече Лаврова и Тиллерсона

    Захарова уличила Госдеп во лжи о запросе по встрече Лаврова и Тиллерсона

    Захарова уличила Госдеп во лжи о запросе по встрече Лаврова и Тиллерсона

      История о «потерянном запросе» разворачивается на международном уровне. Речь о возможной встрече Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

      Предложение о встрече российский МИД направил еще 2 марта. Однако представитель Госдепа во время брифинга заявила, что никакого запроса в ведомстве не получали, чем вызвала серьезное недоумение у российских дипломатов.

      Мария Захарова: «Это неправда, такой запрос был направлен. Мало того, он был переподтвержден в ходе устных бесед с коллегами по Госдепартаменту. Почему в публичном пространстве было сделано заявление о том, что такой запрос не поступал, нам неизвестно».

      Встречу Москва предлагала провести в Эфиопии — и Лавров, и Тиллерсон сейчас находятся в турне по странам Африки.

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