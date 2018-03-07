Захарова уличила Госдеп во лжи о запросе по встрече Лаврова и Тиллерсона

История о «потерянном запросе» разворачивается на международном уровне. Речь о возможной встрече Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

Предложение о встрече российский МИД направил еще 2 марта. Однако представитель Госдепа во время брифинга заявила, что никакого запроса в ведомстве не получали, чем вызвала серьезное недоумение у российских дипломатов.



Мария Захарова: «Это неправда, такой запрос был направлен. Мало того, он был переподтвержден в ходе устных бесед с коллегами по Госдепартаменту. Почему в публичном пространстве было сделано заявление о том, что такой запрос не поступал, нам неизвестно».



Встречу Москва предлагала провести в Эфиопии — и Лавров, и Тиллерсон сейчас находятся в турне по странам Африки.

