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    СМИ: Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

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    • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis
    СМИ: Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

    СМИ: Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

    СМИ: Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
  • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis

    • Президент США Дональд Трамп согласился на предложение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о встрече. Об этом сообщил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён.

    Южнокорейская делегация, посетившая Вашингтон, передала Дональду Трампу личное письмо от Ким Чен Ына с предложением провести личную встречу. Трамп дал свое согласие на переговоры, передает РИА Новости.

    Чон Ый Ён, советник президента Южной Кореи по национальной безопасности: «Президент согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая. Давление на КНДР продолжится, пока Северная Корея не воплотит свои слова в конкретные дела».

    смотретьКНДР и Южная Корея договорились о первой встрече своих лидеров
    КНДР и Южная Корея договорились о первой встрече своих лидеров
    Напомним, южнокорейская делегация посетила Пхеньян 5 — 6 марта. В ходе переговоров Северная Корея подтвердила свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян пообещал заморозить ракетно-ядерную программу, но при одном условии: если им обеспечат полную безопасность от всех внешних угроз.

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