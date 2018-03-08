Американские танкисты оценили российскую «Армату»

Американские танкисты на условиях анонимности поделились своим мнением о российском танке
Т-14 «Армата». Они назвали его «мощной боевой машиной», но указали и на некоторые недостатки.
Как сообщает издание Business Insider, на вопросы о российском танке отвечали военные с базы Форт-Блисс в Техасе. Они отметили, что танк является безопасным, но слишком автоматизированным.
Американский водитель-механик: «Мне кажется, русские обычно делают оружие типа автомата Калашникова: брось его в грязь, он будет работать. А здесь, я думаю, они увлеклись, вышло слишком навороченно».
В частности, экипаж американского «Абрамса» смутила то, что снаряды в 125-миллиметровую пушку «Арматы» доставляются автоматически. По мнению военных, с ручной зарядкой все было бы проще и быстрее.
Идею сделать «Армату» беспилотной водитель-механик воспринял скептически. По его словам, танки и так постоянно ломаются, а дополнительные функции лишь осложнят техническое обслуживание машины.
Т-14 «Армата» — новейший российский основной танк с необитаемой башней, первый в мире танк третьего послевоенного поколения. Машина оборудована активной и динамической защитой, а также оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и другими техническими новинками.
Как ранее заявляли в Минобороны РФ, госиспытания танка начнутся уже в этом году. Они продлятся до конца 2019 года.
Американский водитель-механик: «Мне кажется, русские обычно делают оружие типа автомата Калашникова: брось его в грязь, он будет работать. А здесь, я думаю, они увлеклись, вышло слишком навороченно».
В частности, экипаж американского «Абрамса» смутила то, что снаряды в 125-миллиметровую пушку «Арматы» доставляются автоматически. По мнению военных, с ручной зарядкой все было бы проще и быстрее.
Идею сделать «Армату» беспилотной водитель-механик воспринял скептически. По его словам, танки и так постоянно ломаются, а дополнительные функции лишь осложнят техническое обслуживание машины.
Т-14 «Армата» — новейший российский основной танк с необитаемой башней, первый в мире танк третьего послевоенного поколения. Машина оборудована активной и динамической защитой, а также оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и другими техническими новинками.
Как ранее заявляли в Минобороны РФ, госиспытания танка начнутся уже в этом году. Они продлятся до конца 2019 года.
Комментарии