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    В Минобороны рассказали о госиспытаниях «Арматы»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    В Минобороны рассказали о госиспытаниях «Арматы»

    В Минобороны рассказали о госиспытаниях «Арматы»

    В Минобороны рассказали о госиспытаниях «Арматы»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Вопрос о заключении крупных контрактов на поставку новейших танков Т-14 «Армата» будет решен в 2020 году.

    Как сообщил замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов, уже в этом году начнутся госиспытания новейшего танка. Они продлятся до конца 2019 года.

    После этого, в 2020 году, военное ведомство будет принимать решение о крупных серийных контрактах, передает «Интерфакс».

    Также Борисов сообщил, что для «Арматы» готовится новое вооружение. Сейчас завершаются работы над новым боекомплектом для танка.

    смотретьМинобороны показало возможности «Арматы»
    Минобороны показало возможности «Арматы»
    Т-14 «Армата» — новейший российский основной танк с необитаемой башней, первый в мире танк третьего послевоенного поколения. Машина оборудована активной и динамической защитой, а также оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и другими техническими новинками.

    Широкой публике новейший танк впервые показали на репетиции парада Победы в 2015 году. Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что опытно-войсковая эксплуатация танка может начаться в 2019 году.

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