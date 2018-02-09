В Минобороны рассказали о госиспытаниях «Арматы»

Вопрос о заключении крупных контрактов на поставку новейших танков
Т-14 «Армата» будет решен в 2020 году.
Как сообщил замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов, уже в этом году начнутся госиспытания новейшего танка. Они продлятся до конца 2019 года.
После этого, в 2020 году, военное ведомство будет принимать решение о крупных серийных контрактах, передает «Интерфакс».
Также Борисов сообщил, что для «Арматы» готовится новое вооружение. Сейчас завершаются работы над новым боекомплектом для танка.
Т-14 «Армата» — новейший российский основной танк с необитаемой башней, первый в мире танк третьего послевоенного поколения. Машина оборудована активной и динамической защитой, а также оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и другими техническими новинками.
Широкой публике новейший танк впервые показали на репетиции парада Победы в 2015 году. Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что опытно-войсковая эксплуатация танка может начаться в 2019 году.
После этого, в 2020 году, военное ведомство будет принимать решение о крупных серийных контрактах, передает «Интерфакс».
Также Борисов сообщил, что для «Арматы» готовится новое вооружение. Сейчас завершаются работы над новым боекомплектом для танка.
Т-14 «Армата» — новейший российский основной танк с необитаемой башней, первый в мире танк третьего послевоенного поколения. Машина оборудована активной и динамической защитой, а также оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и другими техническими новинками.
Широкой публике новейший танк впервые показали на репетиции парада Победы в 2015 году. Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что опытно-войсковая эксплуатация танка может начаться в 2019 году.
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