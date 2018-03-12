Антон Силуанов: повышать налоги не будем, но займемся уклонистами. Эксклюзив НТВ

Один из путей совершенствования налоговой системы — упор на налоги, которые проще собираются и легче для бизнеса, и сокращение тех, которые для бизнеса тяжелы. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Поздняков» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. НТВ.Ru публикует полную версию беседы.
Что же касается наполнения бюджета, то администрировать налоги, по мнению главы Минфина, нужно как НДС, уйти от уплаты которого практически невозможно.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «То же самое нам предстоит сделать и по другим налогам. Речь идет и об имущественных налогах, и о конвертных схемах, и зарплатных проектах, которые не всегда отражаются в учете и уплачивается зачастую „в сером“, и о целом ряде других… Поэтому когда мы говорим об улучшении работы по администрированию, это ответ на то, что мы повышать налоги не будем, но будем заниматься теми налогоплательщиками, которые еще пытаются уклониться».
По словам Силуанова, одним из элементов настройки налоговой системы может стать замена обременительного для бизнеса налога на движимое имущество косвенным налогообложением. Подобного рода предложения буквально в ближайшие месяцы будут подготовлены и представлены в правительство для обсуждения.
Глава Минфина также сообщил, что вторая волна амнистии капитала продлится год — до марта следующего года. На этот период будет продлена безналоговая ликвидация компаний, которые созданы за рубежом, что даст возможность бизнесменам беспрепятственно перевести свои активы в Россию.
Антон Силуанов: «Даже если в пределах сотни бизнесов будет переведено в Россию и заявлено о своих активах за рубежом и этот бизнес начнет платить налоги — в любом случае это положительный результат. И такой шанс мы должны дать всем тем, кто хочет им воспользоваться».
По словам Силуанова, внутри страны задача состоит в том, чтобы создать для возвращающихся бизнесменов комфортные условия, не хуже, чем за границей.
Что касается экономического роста, то понимание его основных точек будет определяющим фактором для вложений в инфраструктуру, уверен министр.
Антон Силуанов: «Вопрос поддержки инфраструктурных проектов будем реализовывать с учетом влияния этой инфраструктуры на основную задачу обеспечения более высоких темпов экономического роста. А экономика за собой потянет все. Потянет и доходы населения, потому что будет расти занятость, потянет и более высокие поступления в бюджетную систему, и соответственно пойдет процесс преобразований, который будет и дальше стимулировать рост экономики, и дальше улучшать качество государственных услуг».
По словам Силуанова, ряд регионов уже представил свои планы по пространственному развитию, сейчас предстоит это обсудить на федеральном уровне, состыковать с программами развития отраслей, которые есть в федеральных ведомствах.
Фонд национального благосостояния, по данным главы Минфина, сегодня составляет около 66 миллиардов долларов, а стремиться нужно к тому, чтобы в нем было примерно 7 триллионов рублей живых денег.
Антон Силуанов: «У нас часть нефтегазовых доходов, исходя из расчета цены на нефть в 40 долларов за баррель, поступает сразу в доход бюджета, а все что выше 40, поступает в Фонд национального благосостояния. Вопрос: сколько это будет еще действовать и когда мы начнем тратить ФНБ? Вообще-то, мы его не хотим тратить, сразу могу сказать. Мы говорим о том, что это наша подушка безопасности, потому что при любых ценовых колебаниях мы оттуда деньги возьмем и профинансируем наши обязательства. Это очень важно, потому что значительная часть наших обязательств — это социальные расходы».
По словам Силуанова, ФНБ — это еще и элемент макроэкономического регулирования, задача которого в том, чтобы у населения и предприятий было понимание, что государство обеспечивает стабильность курсовой политики.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «То же самое нам предстоит сделать и по другим налогам. Речь идет и об имущественных налогах, и о конвертных схемах, и зарплатных проектах, которые не всегда отражаются в учете и уплачивается зачастую „в сером“, и о целом ряде других… Поэтому когда мы говорим об улучшении работы по администрированию, это ответ на то, что мы повышать налоги не будем, но будем заниматься теми налогоплательщиками, которые еще пытаются уклониться».
По словам Силуанова, одним из элементов настройки налоговой системы может стать замена обременительного для бизнеса налога на движимое имущество косвенным налогообложением. Подобного рода предложения буквально в ближайшие месяцы будут подготовлены и представлены в правительство для обсуждения.
Глава Минфина также сообщил, что вторая волна амнистии капитала продлится год — до марта следующего года. На этот период будет продлена безналоговая ликвидация компаний, которые созданы за рубежом, что даст возможность бизнесменам беспрепятственно перевести свои активы в Россию.
Антон Силуанов: «Даже если в пределах сотни бизнесов будет переведено в Россию и заявлено о своих активах за рубежом и этот бизнес начнет платить налоги — в любом случае это положительный результат. И такой шанс мы должны дать всем тем, кто хочет им воспользоваться».
По словам Силуанова, внутри страны задача состоит в том, чтобы создать для возвращающихся бизнесменов комфортные условия, не хуже, чем за границей.
Что касается экономического роста, то понимание его основных точек будет определяющим фактором для вложений в инфраструктуру, уверен министр.
Антон Силуанов: «Вопрос поддержки инфраструктурных проектов будем реализовывать с учетом влияния этой инфраструктуры на основную задачу обеспечения более высоких темпов экономического роста. А экономика за собой потянет все. Потянет и доходы населения, потому что будет расти занятость, потянет и более высокие поступления в бюджетную систему, и соответственно пойдет процесс преобразований, который будет и дальше стимулировать рост экономики, и дальше улучшать качество государственных услуг».
По словам Силуанова, ряд регионов уже представил свои планы по пространственному развитию, сейчас предстоит это обсудить на федеральном уровне, состыковать с программами развития отраслей, которые есть в федеральных ведомствах.
Фонд национального благосостояния, по данным главы Минфина, сегодня составляет около 66 миллиардов долларов, а стремиться нужно к тому, чтобы в нем было примерно 7 триллионов рублей живых денег.
Антон Силуанов: «У нас часть нефтегазовых доходов, исходя из расчета цены на нефть в 40 долларов за баррель, поступает сразу в доход бюджета, а все что выше 40, поступает в Фонд национального благосостояния. Вопрос: сколько это будет еще действовать и когда мы начнем тратить ФНБ? Вообще-то, мы его не хотим тратить, сразу могу сказать. Мы говорим о том, что это наша подушка безопасности, потому что при любых ценовых колебаниях мы оттуда деньги возьмем и профинансируем наши обязательства. Это очень важно, потому что значительная часть наших обязательств — это социальные расходы».
По словам Силуанова, ФНБ — это еще и элемент макроэкономического регулирования, задача которого в том, чтобы у населения и предприятий было понимание, что государство обеспечивает стабильность курсовой политики.
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