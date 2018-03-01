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    Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития РФ

    17 комментариев
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития РФ

    Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития РФ

    Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития РФ
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент выступает с посланием Федеральному собранию в Манеже. Нынешнее обращение привлекло рекордное за последние годы число журналистов.

    В ходе своего выступления президент заявил, что необходимо создать современную среду для жизни, преобразив города и села, при этом сделать это так, чтобы они «сохранили свое лицо».

    Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России. По его словам, надо удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет.

    Владимир Путин: «Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум, удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет».

    При этом президент подчеркнул, что крупные города должны распространять свою энергию, служить опорой для гармоничного развития всей России. А поселки должны быть интегрированы в общее социально-экономическое пространство. При этом этот процесс должен пройти таким образом, чтобы они сохранили свою самобытность.

    Владимир Путин: «Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны. Активная, динамичная жизнь России с ее огромной территорией не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах».

    НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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