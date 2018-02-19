Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Путин подписал законы о втором этапе амнистии капиталов

    1 комментарий

    Путин подписал законы о втором этапе амнистии капиталов

    Путин подписал законы о втором этапе амнистии капиталов

    Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих продление срока амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года включительно.

    Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Ранее соответствующие законы приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

    Принятые законы устанавливают второй этап амнистии капиталов на период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го. При этом сохраняются все гарантии для тех, кто воспользовался амнистией капиталов в ходе первого этапа, и для участников второго этапа.

    Однократное освобождение от ответственности гарантировано за уклонение от уплаты таможенных платежей, уклонение от уплаты налогов и сборов физлиц, сокрытие имущества организации или индивидуального предпринимателя, незаконное создание юрлица и другие.

    Первый этап добровольного декларирования активов и счетов в банках проходил с 1 июня 2015 года по 30 июня 2016 года. Физические лица имели право представить в налоговый орган по месту жительств или ФНС России специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, счетах в банках, расположенных за пределами РФ, без проверки налоговыми и правоохранительными органами. На такую декларацию распространялся режим налоговой тайны.

    С предложением амнистировать офшорные капиталы при условии их возвращения в Россию Путин выступил в декабре 2014 года в послании Федеральному собранию.

    Выступая на съезде РСПП в феврале текущего года, президент выразил надежду, что продление срока амнистии капитала придаст бизнесу «дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, в белую работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru