Порошенко заявил, что Украина получит от «Газпрома» все до копейки

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские юристы добьются, чтобы «Газпром» выплатил «Нафтогазу» начисленную Стокгольмским арбитражем сумму до копейки.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Не сомневаюсь, что Украина в полном объеме получит все до копейки. Подчеркиваю, что это вопрос совершенно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение».
Порошенко уверен, что позиция «Газпрома» является слабой, и юристы «Нафтогаза» смогут добиться своего, передает «112 Украина».
Пётр Порошенко: «Украина всегда была на позиции, что „мы воруем газ, мы виноваты во всем, мы перед всеми извиняемся“. Это была тотальная победа РФ. Посмотрите, как сейчас происходит — совершенно иначе. Позиция РФ, что она не будет платить, — слабая позиция. Это как у нас, знаете, „после драки кулаками не машут“. Есть международные конвенции, безупречная юридическая позиция, есть квалифицированная команда украинских юристов НАК „Нафтогаз“, дипломатов, которые стопроцентно это обеспечат».
Ранее сообщалось, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита. В «Газпроме» отметили, что суд аргументировал свое решение резким ухудшением экономической ситуации на Украине. И российская компания категорически против того, чтобы за ее счет решались экономические проблемы Киева.
Сегодня киевские власти сообщили, что на Украине начали арестовывать активы «Газпрома». Согласно сообщению на официальном сайте правительства страны, под арест попадает имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».
Порошенко уверен, что позиция «Газпрома» является слабой, и юристы «Нафтогаза» смогут добиться своего, передает «112 Украина».
Пётр Порошенко: «Украина всегда была на позиции, что „мы воруем газ, мы виноваты во всем, мы перед всеми извиняемся“. Это была тотальная победа РФ. Посмотрите, как сейчас происходит — совершенно иначе. Позиция РФ, что она не будет платить, — слабая позиция. Это как у нас, знаете, „после драки кулаками не машут“. Есть международные конвенции, безупречная юридическая позиция, есть квалифицированная команда украинских юристов НАК „Нафтогаз“, дипломатов, которые стопроцентно это обеспечат».
Ранее сообщалось, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита. В «Газпроме» отметили, что суд аргументировал свое решение резким ухудшением экономической ситуации на Украине. И российская компания категорически против того, чтобы за ее счет решались экономические проблемы Киева.
Сегодня киевские власти сообщили, что на Украине начали арестовывать активы «Газпрома». Согласно сообщению на официальном сайте правительства страны, под арест попадает имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».
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