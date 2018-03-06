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    «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом». Газпром, Европейский союз, Нафтогаз, Украина, газ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

    «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

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    «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

    «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

      «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию доплатить «Нафтогазу Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита.

      Об этом сообщил сегодня журналистам зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. В российском концерне ранее назвали решение арбитров несправедливым. Как пояснял глава компании Алексей Миллер, арбитраж аргументировал свое решение резким ухудшением экономической ситуации на Украине, а «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.

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      В связи с этим «Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом», назвав их невыгодными. Российская компания вернула предоплату за марта и с 1 марта прекратила поставлять голубое топливо на Украину. В «Газпроме» также заявили о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

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      Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы за уже поставленный газ в итоге доплата составила 2,56 млрд.

      Между тем сегодня стало известно, что Киев собирается выставить «Газпрому» счет за транзит газа на 20 млрд долларов, утверждая, что ранее тарифы на прокачку газа через Украину якобы были занижены.























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