«Нафтогаз» решил взыскать с «Газпрома» еще 20 млрд долларов

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что с 2009 года компания недополучила около 20 миллиардов долларов
из-за заниженной стоимости транзита российского газа.
По словам Витренко, тариф на транзит российского газа по украинской территории занижен в два раза, и «Нафтогаз» намерен доказывать это через арбитраж, сообщает телеканал ICTV.
Юрий Витренко, коммерческий директор «Нафтогаза»: «Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказать. С 2009 года по настоящее время мы недополучили примерно 20 миллиардов долларов».
Ранее «Нафтогаз» уже пытался добиться через Стокгольмский арбитраж пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2010 года. Однако эти претензии трибунал не удовлетворил.
Между тем арбитраж обязал «Газпром» уплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов за недопоставку газа через Украину. При этом арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. В свою очередь «Газпром» не согласился с этим вердиктом. По словам главы компании Алексея Миллера, «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.
После этого российская компания вернула «Нафтогазу» полученные средства на оплату поставок газа и с 1 марта прекратила поставлять голубое топливо на Украину. В «Газпроме» также заявили о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.
В результате Украине пришлось увеличить поставки газа из Европы, причем по цене в четыре раза превышающей цену на газ из России. В «Нафтогазе» заявили, что считают эту переплату вынужденной и потребовали от «Газпрома» компенсации за дорогой европейский газ.
Юрий Витренко, коммерческий директор «Нафтогаза»: «Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказать. С 2009 года по настоящее время мы недополучили примерно 20 миллиардов долларов».
Ранее «Нафтогаз» уже пытался добиться через Стокгольмский арбитраж пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2010 года. Однако эти претензии трибунал не удовлетворил.
Между тем арбитраж обязал «Газпром» уплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов за недопоставку газа через Украину. При этом арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. В свою очередь «Газпром» не согласился с этим вердиктом. По словам главы компании Алексея Миллера, «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.
После этого российская компания вернула «Нафтогазу» полученные средства на оплату поставок газа и с 1 марта прекратила поставлять голубое топливо на Украину. В «Газпроме» также заявили о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.
В результате Украине пришлось увеличить поставки газа из Европы, причем по цене в четыре раза превышающей цену на газ из России. В «Нафтогазе» заявили, что считают эту переплату вынужденной и потребовали от «Газпрома» компенсации за дорогой европейский газ.
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