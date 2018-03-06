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    «Нафтогаз» решил взыскать с «Газпрома» еще 20 млрд долларов

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    «Нафтогаз» решил взыскать с «Газпрома» еще 20 млрд долларов

    «Нафтогаз» решил взыскать с «Газпрома» еще 20 млрд долларов

    Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что с 2009 года компания недополучила около 20 миллиардов долларов из-за заниженной стоимости транзита российского газа.

    По словам Витренко, тариф на транзит российского газа по украинской территории занижен в два раза, и «Нафтогаз» намерен доказывать это через арбитраж, сообщает телеканал ICTV.

    Юрий Витренко, коммерческий директор «Нафтогаза»: «Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказать. С 2009 года по настоящее время мы недополучили примерно 20 миллиардов долларов».

    Ранее «Нафтогаз» уже пытался добиться через Стокгольмский арбитраж пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2010 года. Однако эти претензии трибунал не удовлетворил.

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    Между тем арбитраж обязал «Газпром» уплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов за недопоставку газа через Украину. При этом арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. В свою очередь «Газпром» не согласился с этим вердиктом. По словам главы компании Алексея Миллера, «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.

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    После этого российская компания вернула «Нафтогазу» полученные средства на оплату поставок газа и с 1 марта прекратила поставлять голубое топливо на Украину. В «Газпроме» также заявили о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

    В результате Украине пришлось увеличить поставки газа из Европы, причем по цене в четыре раза превышающей цену на газ из России. В «Нафтогазе» заявили, что считают эту переплату вынужденной и потребовали от «Газпрома» компенсации за дорогой европейский газ.





























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