На Украине начали арест активов «Газпрома»

На Украине начали арестовывать активы российской компании «Газпром». Об этом сообщается на сайте украинского правительства.
В сообщении отмечается, что данные действия начались якобы в связи с неисполненным решением Стокгольмского арбитража, а также в связи с нарушением монопольного законодательства Украины.
Из сообщения украинского правительства: «По этому делу начались описание и арест активов, принадлежащих „Газпрому“ на Украине».
Согласно сообщению, под арест попадает имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман поручил Минюсту проработать варианты ареста имущества «Газпрома» в случае неисполнения решений Стокгольмского арбитража.
Накануне «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию доплатить «Нафтогазу Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита. В «Газпроме» подчеркнули, что суд аргументировал свое решение резким ухудшением экономической ситуации на Украине, а российская компания выступает категорически против того, чтобы за ее счет решались экономические проблемы Киева.
Из сообщения украинского правительства: «По этому делу начались описание и арест активов, принадлежащих „Газпрому“ на Украине».
Согласно сообщению, под арест попадает имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман поручил Минюсту проработать варианты ареста имущества «Газпрома» в случае неисполнения решений Стокгольмского арбитража.
Також доручив Мін’юсту скоординувати дії з керівництвом НАК «Нафтогаз» щодо можливого арешту активів «Газпрому» по всьому світі у випадку невиконання рішень Стокгольмського арбітражу.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 марта 2018 г.
Накануне «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию доплатить «Нафтогазу Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита. В «Газпроме» подчеркнули, что суд аргументировал свое решение резким ухудшением экономической ситуации на Украине, а российская компания выступает категорически против того, чтобы за ее счет решались экономические проблемы Киева.
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