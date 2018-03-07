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    На Украине начали арест активов «Газпрома»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    На Украине начали арест активов «Газпрома»

    На Украине начали арест активов «Газпрома»

    На Украине начали арест активов «Газпрома»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • На Украине начали арестовывать активы российской компании «Газпром». Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

    В сообщении отмечается, что данные действия начались якобы в связи с неисполненным решением Стокгольмского арбитража, а также в связи с нарушением монопольного законодательства Украины.

    Из сообщения украинского правительства: «По этому делу начались описание и арест активов, принадлежащих „Газпрому“ на Украине».

    Согласно сообщению, под арест попадает имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».

    Ранее украинский премьер Владимир Гройсман поручил Минюсту проработать варианты ареста имущества «Газпрома» в случае неисполнения решений Стокгольмского арбитража.




    смотреть«Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
    «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
    Накануне «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию доплатить «Нафтогазу Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита. В «Газпроме» подчеркнули, что суд аргументировал свое решение резким ухудшением экономической ситуации на Украине, а российская компания выступает категорически против того, чтобы за ее счет решались экономические проблемы Киева.

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