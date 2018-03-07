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    У погибших в Сирии летчиков из Петербурга остались жены и маленькие дети. Санкт-Петербург, Сирия, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ погибших в Сирии летчиков из Петербурга остались жены и маленькие дети

    У погибших в Сирии летчиков из Петербурга остались жены и маленькие дети

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    У погибших в Сирии летчиков из Петербурга остались жены и маленькие дети

    У погибших в Сирии летчиков из Петербурга остались жены и маленькие дети

    У погибших в Сирии летчиков из Петербурга остались жены и маленькие дети

      Стали известны имена петербуржцев, которые погибли при крушении военно-транспортного Ан-26 в Сирии.

      На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились офицеры Западного военного округа. Экипаж состоял из летчиков 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка, базирующегося в Левашове. Официально эти данные в Минобороны не подтверждают.

      Но известно, что управлял самолетом майор Сергей Смирнов. Среди погибших — Константин Алтунин и Денис Сафронов. Как и многие военные, Денис не был активным пользователем соцсетей. Последний раз заходил на свою страницу 26 февраля — за неделю до авиакатастрофы. У него остались жена и маленький ребенок.

      Не вернулся из командировки и Михаил Панов. Для него это был первый подобный рейс. Как рассказал брат погибшего, Михаил прослужил в Левашове семь лет. Как правило, летал по России. Через полтора месяца ему должно было исполниться 30 лет. У Михаила также остались жена и восьмимесячная дочь.

      Александр Панов      , брат Михаила Панова: «Он очень любил летать. Свою профессию знал от и до. Когда с ним разговариваешь, он много рассказывает о том, как летает, какие были неисправности и как их исправлять. Он был настоящим фанатом своей работы. В такие командировки всегда есть сомнения лететь. У него таких сомнений не было. Он хотел лететь в Сирию, хотя его супруга и я были против».

      Всего на борту Ан-26 находились 39 человек. Самолет потерпел крушение накануне, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Среди предварительных причин авиакатастрофы — техническая неисправность. Эту и другие версии крушения предстоит проверить специальной комиссии.

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