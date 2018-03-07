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    Экипаж разбившегося в Сирии Ан-26 состоял из петербуржцев. Сирия, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкипаж разбившегося в Сирии Ан-26 состоял из петербуржцев

    Экипаж разбившегося в Сирии Ан-26 состоял из петербуржцев

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    Экипаж разбившегося в Сирии <nobr>Ан-26</nobr> состоял из петербуржцев

    Экипаж разбившегося в Сирии Ан-26 состоял из петербуржцев

    Экипаж разбившегося в Сирии <nobr>Ан-26</nobr> состоял из петербуржцев

      Стали известны некоторые имена летчиков из военно-транспортного самолета Минобороны, потерпевшего крушение у аэродрома Хмеймим.

      На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились офицеры Западного военного округа. Экипаж самолета состоял из шести человек. Это летчики 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка, базирующегося в поселке Левашово.

      К этому моменту известны имена троих из них: Денис Сафронов, Константин Алтунин и Михаил Панов. Через полтора месяца Михаилу должно было исполниться 30 лет. У него остались жена и маленький ребенок.

      Накануне в Минобороны уточнили число погибших — 39 человек. Ан-26 потерпел крушение, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Среди предварительных причин авиакатастрофы — техническая неисправность. Эту и другие версии крушения предстоит проверить специальной комиссии.

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