Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Президент подписал закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.
В настоящее время МРОТ установлен на уровне 9489 рублей в месяц — это 85% от величины прожиточного минимума. В январе Владимир Путин заявил, что МРОТ должен быть повышен до уровня прожиточного минимума к маю 2018 года и внес соответствующий законопроект в Госдуму.
Нижняя палата парламента единогласно приняла этот законопроект 16 февраля, а 28 февраля он был одобрен Совфедом.
Согласно новому закону, с мая МРОТ будет составлять 11 тысяч 163 рубля в месяц. Подписанный Путиным закон размещен на официальном портале правовой информации.
Накануне, выступая на форуме рабочей молодежи, Путин пояснил, что принять такое решение ранее не позволяли экономические условия. По его словам, повышение МРОТ улучшит материальное положение 4 млн россиян.
Нижняя палата парламента единогласно приняла этот законопроект 16 февраля, а 28 февраля он был одобрен Совфедом.
Согласно новому закону, с мая МРОТ будет составлять 11 тысяч 163 рубля в месяц. Подписанный Путиным закон размещен на официальном портале правовой информации.
Накануне, выступая на форуме рабочей молодежи, Путин пояснил, что принять такое решение ранее не позволяли экономические условия. По его словам, повышение МРОТ улучшит материальное положение 4 млн россиян.
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