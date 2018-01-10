Путин: МРОТ с 1 мая приравняют к прожиточному минимуму

Владимир Путин сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут уравнены уже с 1 мая 2018 года.
Президент обратил внимание на позитивную динамику российской экономики и рост золотовалютных резервов.
Владимир Путин, президент РФ: «То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем».
Выступая на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода, Путин отметил, что повышение МРОТ до прожиточного минимума коснется 4 млн человек. При этом глава государства подчеркнул, что МРОТ будет регулярно индексироваться, а его выравнивание с прожиточным минимумом не ударит по самозанятым группам населения, которые раньше от величины МРОТ делали отчисления в социальные фонды, передает «Интерфакс».
Напомним, в конце декабря Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума. Предполагалось, что повышение минимального размера оплаты труда пройдет в два этапа. С января он составит 9 тысяч 489 рублей — 85% от прожиточного минимума, а 1 января 2019 года он будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года.
Отметим, что сейчас МРОТ в России составляет 9489 рублей, а прожиточный минимум трудоспособного населения — 11160 рублей.
Владимир Путин, президент РФ: «То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем».
Выступая на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода, Путин отметил, что повышение МРОТ до прожиточного минимума коснется 4 млн человек. При этом глава государства подчеркнул, что МРОТ будет регулярно индексироваться, а его выравнивание с прожиточным минимумом не ударит по самозанятым группам населения, которые раньше от величины МРОТ делали отчисления в социальные фонды, передает «Интерфакс».
Напомним, в конце декабря Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума. Предполагалось, что повышение минимального размера оплаты труда пройдет в два этапа. С января он составит 9 тысяч 489 рублей — 85% от прожиточного минимума, а 1 января 2019 года он будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года.
Отметим, что сейчас МРОТ в России составляет 9489 рублей, а прожиточный минимум трудоспособного населения — 11160 рублей.
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