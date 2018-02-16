Госдума единогласно приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Закон об увеличении с мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) прошел третье чтение в Госдуме.
Документ был принят депутатами единогласно. За закон проголосовали 402 парламентария, воздержавшихся и голосовавших против не было, передает ТАСС.
Отметим, что законопроект о повышении МРОТ был инициирован Владимиром Путиным. Согласно закону, принятому Госдумой в декабре, МРОТ необходимо было приравнять к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года. Однако было решено ускорить это процесс и увеличить МРОТ уже с 1 мая этого года.
Таким образом, с 1 мая МРОТ должен увеличиться до 11 163 рублей, то есть сравняться с прожиточным минимумом за второй квартал прошлого года. Сейчас МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц (85% от прожиточного минимума).
Отметим, что законопроект о повышении МРОТ был инициирован Владимиром Путиным. Согласно закону, принятому Госдумой в декабре, МРОТ необходимо было приравнять к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года. Однако было решено ускорить это процесс и увеличить МРОТ уже с 1 мая этого года.
Таким образом, с 1 мая МРОТ должен увеличиться до 11 163 рублей, то есть сравняться с прожиточным минимумом за второй квартал прошлого года. Сейчас МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц (85% от прожиточного минимума).
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