Сухопутные войска РФ приняли на вооружение новейшие автоматы

В Минобороны подтвердили принятие на вооружение сухопутными войсками, десантом и морпехами новейшие
АК-12 и АК-15.
В Минобороны РФ официально подтвердили принятие на вооружение новейших автоматов разработки концерна «Калашников» АК-12 и АК-15 и завода имени Дегтярева АЕК-971 (6П67), АЕК-973 (6П68). Новые автоматы Калашникова получат сухопутные войска, ВДВ и морская пехота, а автоматы завода имени Дегтярева пойдут на вооружение спецназа Минобороны. Об этом сообщил в интервью газете военного ведомства «Красная звезда» главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.
Олег Салюков, главнокомандующий Сухопутных войск РФ: «По результатам… испытаний выявлено, что военнослужащие Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты ВМФ по конструктивным особенностям и эксплуатационным характеристикам предпочли технические решения, реализованные в автоматах АК-12 и АК-15. Военнослужащие подразделений Сил специальных операций, исходя из специфики своих задач, отдали предпочтение автоматам 6П67 и 6П68».
Испытания новейшего российского автомата АК-12 были завершены летом прошлого года. Тогда было объявлено, что этот автомат планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия для боевой экипировки «Ратник». Она позиционируется как экипировка «солдата будущего», в которую входит не только стрелковое оружие, но и прицельные комплексы, системы связи и боевого управления.
Олег Салюков, главнокомандующий Сухопутных войск РФ: «По результатам… испытаний выявлено, что военнослужащие Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты ВМФ по конструктивным особенностям и эксплуатационным характеристикам предпочли технические решения, реализованные в автоматах АК-12 и АК-15. Военнослужащие подразделений Сил специальных операций, исходя из специфики своих задач, отдали предпочтение автоматам 6П67 и 6П68».
Испытания новейшего российского автомата АК-12 были завершены летом прошлого года. Тогда было объявлено, что этот автомат планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия для боевой экипировки «Ратник». Она позиционируется как экипировка «солдата будущего», в которую входит не только стрелковое оружие, но и прицельные комплексы, системы связи и боевого управления.
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