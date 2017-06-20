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  • 20.06, 17:43

    Новейший автомат АК-12 завершил войсковые испытания

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    Новейший автомат АК-12 завершил войсковые испытания

    Новейший автомат <nobr>АК-12</nobr> завершил войсковые испытания

    Новейший автомат концерна «Калашников» АК-12 прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации.

    Как рассказали в пресс-службе концерна, обкатка автомата в войсках полностью завершена. По результам испытаний АК-12 планируется принять на вооружение Российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия для боевой экипировки «Ратник», передает ТАСС.

    Автомат АК-12 стали разрабатывать сразу на нескольких предприятиях ВПК четыре года назад специально под боевую экипирповку «Ратник». В 2015 году автомат прошел госиспытания, а осенью 2016-го на выставке «Армия-2016» под названием АК-12 была представлена доработанная версия оружия. В сентябре прошлого года российские военные опробовали автомат в полевых в полевых условиях.

    Экипировка «Ратник» позиционируется как экипировка «солдата будущего». Ее разработка началась в России 2000-х годах. Комплект состоит из полусотни предметов, начиная от майки и заканчивая ультрасовременным бронежилетом с керамическими пластинами, способными выдержать пулю из снайперской винтовки. Также в экипировку входят стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи и боевого управления.

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