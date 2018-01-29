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    Россия приняла на вооружение новейшие автоматы Калашникова

    16 комментариев
    • Фото: kalashnikov.com
    Россия приняла на вооружение новейшие автоматы Калашникова

    Россия приняла на вооружение новейшие автоматы Калашникова

    Россия приняла на вооружение новейшие автоматы Калашникова
  • Фото: kalashnikov.com

    • Минобороны РФ приняло на вооружение новейшие автоматы АК-12 и АК-15 концерна «Калашников».

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе концерна, автоматы АК-12 и АК-15 рекомендованы к вооружению Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты.

    Испытания новейшего российского автомата АК-12 были завершены летом прошлого года. Тогда было объявлено, что этот автомат планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия для боевой экипировки «Ратник». Она позиционируется как экипировка «солдата будущего», в которую входит не только стрелковое оружие, но и прицельные комплексы, системы связи и боевого управления.

    смотретьРоссийские военные в полевых условиях опробовали новые автоматы
    Российские военные в полевых условиях опробовали новые автоматы
    Автомат АК-12 стали разрабатывать сразу на нескольких предприятиях ВПК четыре года назад специально под экипирповку «Ратник». В 2015 году автомат прошел госиспытания, а осенью 2016-го на выставке «Армия-2016» под названием АК-12 была представлена доработанная версия оружия. В сентябре 2016 года российские военные опробовали новый автомат в полевых в полевых условиях.

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