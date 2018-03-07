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    США вводят санкции против КНДР за убийство брата Ким Чен Ына

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    США вводят санкции против КНДР за убийство брата Ким Чен Ына

    США вводят санкции против КНДР за убийство брата Ким Чен Ына

    США вводят санкции против КНДР за убийство брата Ким Чен Ына
  • Фото: Associated Press © 2018, Shizuo Kambayashi

    • Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против КНДР за применение химического оружия для убийства сводного брата Ким Чен Ына.

    Госдепартамент США во вторник объявил о введении новых санкций против КНДР. Причиной такого решения стало применение в Северной Корее химического оружия при убийстве сводного брата Ким Чен Ына Ким Чен Нама, передает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.

    Согласно сообщению Госдепартамента, США пришли к официальному заключению, что Ким Чен Нам был убит властями КНДР, и для убийства использовался VX — газ нервно-паралитического действия, одно из самых ядовитых и опасных химических веществ, применявшихся в химическом оружии.

    В Госдепартаменте добавили, что Вашингтон не позволит КНДР разрабатывать и применять оружие массового поражения в дальнейшем.

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    Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура в феврале прошлого года. Исполнительницами преступления, по данным следствия, стали две женщины — гражданки Вьетнама и Индонезии. Они подошли к Ким Чен Наму и набросили платок с ядом ему на голову. Через некоторое время мужчина скончался. По словам преступниц, они думали, что участвуют в розыгрыше, однако следователи уверены, что они были в курсе происходящего.

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