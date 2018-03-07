США вводят санкции против КНДР за убийство брата Ким Чен Ына

Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против КНДР за применение химического оружия для убийства сводного брата Ким Чен Ына.
Госдепартамент США во вторник объявил о введении новых санкций против КНДР. Причиной такого решения стало применение в Северной Корее химического оружия при убийстве сводного брата Ким Чен Ына Ким Чен Нама, передает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.
Согласно сообщению Госдепартамента, США пришли к официальному заключению, что Ким Чен Нам был убит властями КНДР, и для убийства использовался VX — газ нервно-паралитического действия, одно из самых ядовитых и опасных химических веществ, применявшихся в химическом оружии.
В Госдепартаменте добавили, что Вашингтон не позволит КНДР разрабатывать и применять оружие массового поражения в дальнейшем.
Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура в феврале прошлого года. Исполнительницами преступления, по данным следствия, стали две женщины — гражданки Вьетнама и Индонезии. Они подошли к Ким Чен Наму и набросили платок с ядом ему на голову. Через некоторое время мужчина скончался. По словам преступниц, они думали, что участвуют в розыгрыше, однако следователи уверены, что они были в курсе происходящего.
Согласно сообщению Госдепартамента, США пришли к официальному заключению, что Ким Чен Нам был убит властями КНДР, и для убийства использовался VX — газ нервно-паралитического действия, одно из самых ядовитых и опасных химических веществ, применявшихся в химическом оружии.
В Госдепартаменте добавили, что Вашингтон не позволит КНДР разрабатывать и применять оружие массового поражения в дальнейшем.
Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура в феврале прошлого года. Исполнительницами преступления, по данным следствия, стали две женщины — гражданки Вьетнама и Индонезии. Они подошли к Ким Чен Наму и набросили платок с ядом ему на голову. Через некоторое время мужчина скончался. По словам преступниц, они думали, что участвуют в розыгрыше, однако следователи уверены, что они были в курсе происходящего.
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