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    Трамп пригрозил ЕС введением пошлин на автомобили

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    Трамп пригрозил ЕС введением пошлин на автомобили

    Трамп пригрозил ЕС введением пошлин на автомобили

    США введут пошлины на товары из Евросоюза, если альянс введет налог на поставки мотоциклов, бурбона и джинсов, заявил Дональд Трамп.

    США введут таможенные пошлины на автомобили, произведенные в ЕС, если альянс обложит налогом американские товары. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Стефаном Лёвеном, передает ТАСС.

    смотретьЕС намерен обложить пошлинами культовые американские товары
    ЕС намерен обложить пошлинами культовые американские товары
    Напомним, Евросоюз разработал план ответного удара США после того, как Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на импортную сталь и 10-процентные — на алюминий. Теперь ЕС планирует ввести 25-процентный сбор на товары из Америки, причем те, которые составляют ее национальную гордость — мотоциклы, бурбон и джинсы.

    Дональд Трамп, президент США: «ЕС нехорошо относился к нам. Сложилась очень несправедливая ситуация в торговле. Они могут делать, что хотят. Но если они это сделают, то тогда мы введем большой налог, 25%, на их машины… Если Европейский союз снимет некоторые из своих ужасных барьеров, которые не дают поставлять наши товары, тогда мы сможем начать говорить. В противном случае мы оставим все как есть».

    Решение Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия встретило критику со стороны торговых партнеров США и даже некоторых однопартийцев американского президента. Сегодня на фоне этого решения экономический советник президента США Гэри Кон объявил о своей отставке, передает РИА Новости.

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