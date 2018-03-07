Трамп пригрозил ЕС введением пошлин на автомобили

США введут пошлины на товары из Евросоюза, если альянс введет налог на поставки мотоциклов, бурбона и джинсов, заявил Дональд Трамп.
США введут таможенные пошлины на автомобили, произведенные в ЕС, если альянс обложит налогом американские товары. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Стефаном Лёвеном, передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз разработал план ответного удара США после того, как Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на импортную сталь и 10-процентные — на алюминий. Теперь ЕС планирует ввести 25-процентный сбор на товары из Америки, причем те, которые составляют ее национальную гордость — мотоциклы, бурбон и джинсы.
Дональд Трамп, президент США: «ЕС нехорошо относился к нам. Сложилась очень несправедливая ситуация в торговле. Они могут делать, что хотят. Но если они это сделают, то тогда мы введем большой налог, 25%, на их машины… Если Европейский союз снимет некоторые из своих ужасных барьеров, которые не дают поставлять наши товары, тогда мы сможем начать говорить. В противном случае мы оставим все как есть».
Решение Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия встретило критику со стороны торговых партнеров США и даже некоторых однопартийцев американского президента. Сегодня на фоне этого решения экономический советник президента США Гэри Кон объявил о своей отставке, передает РИА Новости.
Напомним, Евросоюз разработал план ответного удара США после того, как Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на импортную сталь и 10-процентные — на алюминий. Теперь ЕС планирует ввести 25-процентный сбор на товары из Америки, причем те, которые составляют ее национальную гордость — мотоциклы, бурбон и джинсы.
Дональд Трамп, президент США: «ЕС нехорошо относился к нам. Сложилась очень несправедливая ситуация в торговле. Они могут делать, что хотят. Но если они это сделают, то тогда мы введем большой налог, 25%, на их машины… Если Европейский союз снимет некоторые из своих ужасных барьеров, которые не дают поставлять наши товары, тогда мы сможем начать говорить. В противном случае мы оставим все как есть».
Решение Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия встретило критику со стороны торговых партнеров США и даже некоторых однопартийцев американского президента. Сегодня на фоне этого решения экономический советник президента США Гэри Кон объявил о своей отставке, передает РИА Новости.
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