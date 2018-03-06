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    За убийство 19 женщин новосибирский маньяк получил пожизненный срок. Новосибирск, маньяки, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗа убийство 19 женщин новосибирский маньяк получил пожизненный срок

    За убийство 19 женщин новосибирский маньяк получил пожизненный срок

    9 комментариев
    • Фото: СК РФ
    За убийство 19 женщин новосибирский маньяк получил пожизненный срок

    За убийство 19 женщин новосибирский маньяк получил пожизненный срок

    За убийство 19 женщин новосибирский маньяк получил пожизненный срок
    • Фото: СК РФ

      • Суд Новосибирска приговорил к пожизненному заключению 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского. Его признали виновным в убийстве 19 женщин.

      Пожизненного срока требовало для Чуплинского гособвинение.

      Людмила Билюкова, судья: «Назначить Чуплинскому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима».

      Кроме того, суд постановил выплатить потерпевшим 4 миллиона рублей. Уголовное дело расследовали несколько лет, оно стало одним из самых сложных в криминальной истории России. Следствие проверило 5 тысяч мужчин и провело сотни экспертиз. Одна из них — молекулярно-генетическая — позволила выйти на след убийцы.

      Выяснилось, что Чуплинский насиловал своих жертв, после чего убивал их и расчленял, а останки разбрасывал на пустырях в разных районах города. Одну из убитых преступник утопил, ее тело так и не нашли. Бывший милиционер охотился на женщин почти 7 лет. Это продолжалось с осени 1998 года. Тогда серию убийств сибирячек СМИ приписывали маньяку-сатанисту.

      смотретьПолицейский-маньяк из Новосибирска в суде попросил о снисхождении
      Полицейский-маньяк из Новосибирска в суде попросил о снисхождении
      Присяжные заседатели 28 февраля вынесли по делу Чуплинского обвинительный вердикт. При назначении наказания коллегия решила, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

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