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    Обвинение просит пожизненного срока для убившего 19 женщин экс-милиционера

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    • Фото: МВД РФ
    Обвинение просит пожизненного срока для убившего 19 женщин <nobr>экс-милиционера</nobr>

    Обвинение просит пожизненного срока для убившего 19 женщин экс-милиционера

    Обвинение просит пожизненного срока для убившего 19 женщин <nobr>экс-милиционера</nobr>
  • Фото: МВД РФ

    • Суд выносит приговор бывшему милиционеру Евгению Чуплинскому за убийство 19 женщин.

    Приговор Евгению Чуплинскому будет оглашен во вторник, 6 марта.

    Сегодня государственный обвинитель предложил областному суду признать Евгения Чуплинского виновным в совершении убийств 19 женщин и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщила прокуратура Новосибирской области.

    Ранее экс-милиционера признали виновным присяжные.

    смотретьПолицейский-маньяк из Новосибирска в суде попросил о снисхождении
    Полицейский-маньяк из Новосибирска в суде попросил о снисхождении
    Начавшуюся в 1998 году серию убийств сибирячек СМИ приписывали маньяку-сатанисту. Рядом с телами девушек лежали загадочные амулеты: деревянный диск, колья. Долгое время правоохранители полагали, что имеют дело с преступником, который совершает некий ритуал. Но, как оказалось, Чуплинский следил за расследованием дела и специально оставлял оккультные символы, чтобы пустить стражей порядка по ложному следу.

    До 2005 года злоумышленник зверски убил и расчленил 17 женщин, но позже стало известно, что число жертв выросло до 19. Позже выяснилось, что Евгений Чуплинский пользовался интимными услугами потерпевших, которым было от 18 лет до 31 года, а затем убивал их. Чтобы скрыть преступление, он расчленял тела, а останки жертв оставлял в разных районах Новосибирска и его окрестностей. Выйти на след обвиняемого удалось лишь спустя 10 лет после последнего убийства, благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям. Следователи и сотрудники угрозыска отработали различные версии, проверили на причастность более 5 тысяч человек, допросили свыше 8 тысяч свидетелей и провели более 300 экспертиз. Как рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин, убийства носили демонстративный характер. Экспертиза показала, что Чуплинский вменяем.

    52-летний убийца был арестован 23 апреля 2016 года.

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