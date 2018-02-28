Новосибирского маньяка присяжные признали виновным в убийстве 19 женщин

Экс-сотрудника МВД из Новосибирска Евгения Чуплинского, обвиняемого в 19 убийствах, присяжные признали виновным.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, с осени 1998-го по июль 2005 года Чуплинский на улицах Новосибирска заводил знакомства с горожанками (его интересовали женщины в возрасте от 18 лет до 31 года) и предлагал им провести вместе время. Если девушка соглашалась, он на своей машине увозил ее в безлюдное место и убивал. Чтобы скрыть следы преступлений, маньяк расчленял тела жертв и выбрасывал в разных концах города и окрестностях.
Из сообщения Следственного управления СКР по Новосибирской области: «Собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения вердикта в отношении 52-летнего жителя города Новосибирска Евгения Чуплинского, который признан виновным в 19 убийствах женщин, а также в совершении одного эпизода кражи».
Когда следователи и сотрудники уголовного розыска искали преступника, они отработали различные версии, проверили на причастность более 5 тысяч человек, допросили свыше 8 тысяч свидетелей и провели более 300 экспертиз.
Начавшуюся в 1998 году серию убийств сибирячек СМИ приписывали маньяку-сатанисту. До 2005 года злоумышленник зверски убил и расчленил 17 женщин, но позже стало известно, что число жертв выросло до 19. Как рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин, убийства носили демонстративный характер. Экспертиза показала, что Чуплинский вменяем.
Из сообщения Следственного управления СКР по Новосибирской области: «Собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения вердикта в отношении 52-летнего жителя города Новосибирска Евгения Чуплинского, который признан виновным в 19 убийствах женщин, а также в совершении одного эпизода кражи».
Когда следователи и сотрудники уголовного розыска искали преступника, они отработали различные версии, проверили на причастность более 5 тысяч человек, допросили свыше 8 тысяч свидетелей и провели более 300 экспертиз.
Начавшуюся в 1998 году серию убийств сибирячек СМИ приписывали маньяку-сатанисту. До 2005 года злоумышленник зверски убил и расчленил 17 женщин, но позже стало известно, что число жертв выросло до 19. Как рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин, убийства носили демонстративный характер. Экспертиза показала, что Чуплинский вменяем.
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