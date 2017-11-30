Полицейский-маньяк из Новосибирска в суде попросил о снисхождении

Сегодня в суде Новосибирска усилены меры безопасности. Там стартовал громкий процесс по делу
экс-сотрудника МВД Евгения Чуплинского, которого обвиняют в убийстве 19 девушек. Решать его судьбу будут присяжные.
О том, что Чуплинский окажется тем самым серийным убийцей, вряд ли мог кто-то подумать. Отец двоих детей, любитель собак и аквариумных рыбок. Соседи отзывались о нем только положительно, но сыщики смогли доказать — мужчина хладнокровно расправлялся со своими жертвами. Сегодня сыщики впервые обнародовали кадры следственного эксперимента. Обвиняемый в деталях рассказал, как именно он совершал убийства.
По данным следствия, жертвами Евгения Чуплинского становились как правило работницы сферы интим-услуг. Рядом с телами девушек лежали загадочные амулеты: деревянный диск, колья. Долгое время правоохранители полагали, что имеют дело с преступником, который совершает некий ритуал. Но, как оказалось, Чуплинский следил за расследованием дела и специально оставлял оккультные символы, чтобы пустить стражей порядка по ложному следу.
Раскрыть преступления удалось благодаря новейшим технологиям. Криминалисты провели более 300 молекулярно-генетических экспертиз. Когда подозрение пало на сотрудника вневедомственной охраны, к нему домой пришли с обыском и обнаружили улики, доказывающие, что он причастен к жестоким расправам.
Известно, что Чуплинскому была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты заключили — он полностью здоров и отдавал отчет своим действиям. Сегодня на заседании мужчина попросил строго его не судить. Впрочем, учитывая тяжесть совершенных преступлений, он вряд ли сможет рассчитывать на снисхождение.
По данным следствия, жертвами Евгения Чуплинского становились как правило работницы сферы интим-услуг. Рядом с телами девушек лежали загадочные амулеты: деревянный диск, колья. Долгое время правоохранители полагали, что имеют дело с преступником, который совершает некий ритуал. Но, как оказалось, Чуплинский следил за расследованием дела и специально оставлял оккультные символы, чтобы пустить стражей порядка по ложному следу.
Раскрыть преступления удалось благодаря новейшим технологиям. Криминалисты провели более 300 молекулярно-генетических экспертиз. Когда подозрение пало на сотрудника вневедомственной охраны, к нему домой пришли с обыском и обнаружили улики, доказывающие, что он причастен к жестоким расправам.
Известно, что Чуплинскому была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты заключили — он полностью здоров и отдавал отчет своим действиям. Сегодня на заседании мужчина попросил строго его не судить. Впрочем, учитывая тяжесть совершенных преступлений, он вряд ли сможет рассчитывать на снисхождение.
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