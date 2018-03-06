СМИ: попавший в реанимацию бывший разведчик Скрипаль опасался за свою жизнь

Бывший офицер ГРУ Скрипаль, госпитализированный в городе Солсбери с тяжелым отравлением, ранее обращался в полицию с просьбой о защите.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, госпитализированный в британском городе Солсбери с тяжелым отравлением неизвестным веществом, в последнее время боялся за свою жизнь. Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на отчеты полиции, Скрипаль недавно обращался к британским правоохранителям с просьбой защитить его, так как считал, что ему угрожает опасность.
Напомним, в воскресенье на территории торгового центра в городе Солсбери были найдены мужчина и женщина, лежавшие без сознания. Оба попали в больницу в критическом состоянии с отравлением неизвестным веществом. Британские СМИ сообщают, что один из пострадавших — бывший разведчик из России, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В полиции эту информацию официально не подтверждают и не опровергают. В российском посольстве в Великобритании заявили, что ни родственники, ни представители пострадавшего к дипломатам не обращались.
Торговый центр, где нашли пострадавших, в настоящее время оцеплен, в городе объявлено чрезвычайное положение: специалисты выясняют, чем отравились пострадавшие. По данным СМИ, это мог быть мощный синтетический наркотик. Сетевой ресторан, в котором произошел инцидент, закрыт.
Скрипаль был осужден в России на 13 лет колонии строгого режима за государственную измену: в ходе следствия выяснилось, что с 1995 года он передавал секретные сведения разведке Великобритании. В 2010 году Скрипаль был помилован и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Сейчас Скрипаль живет в Великобритании, где ему было предоставлено убежище.
Напомним, в воскресенье на территории торгового центра в городе Солсбери были найдены мужчина и женщина, лежавшие без сознания. Оба попали в больницу в критическом состоянии с отравлением неизвестным веществом. Британские СМИ сообщают, что один из пострадавших — бывший разведчик из России, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В полиции эту информацию официально не подтверждают и не опровергают. В российском посольстве в Великобритании заявили, что ни родственники, ни представители пострадавшего к дипломатам не обращались.
Торговый центр, где нашли пострадавших, в настоящее время оцеплен, в городе объявлено чрезвычайное положение: специалисты выясняют, чем отравились пострадавшие. По данным СМИ, это мог быть мощный синтетический наркотик. Сетевой ресторан, в котором произошел инцидент, закрыт.
Скрипаль был осужден в России на 13 лет колонии строгого режима за государственную измену: в ходе следствия выяснилось, что с 1995 года он передавал секретные сведения разведке Великобритании. В 2010 году Скрипаль был помилован и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Сейчас Скрипаль живет в Великобритании, где ему было предоставлено убежище.
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