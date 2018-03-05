Бывший британский шпион в России Скрипаль попал в реанимацию с отравлением

Экс-полковник ГРУ Скрипаль был госпитализирован в британском городе Солсбери с тяжелым отравлением неизвестным веществом.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Лондона, госпитализирован в Великобритании с тяжелым отравлением. Об этом сообщает Би-би-си.
Сообщается, что 66-летнего Скрипаля и 30-летнюю женщину, чье имя не называется, обнаружили уже без сознания на территории торгового центра в городе Солсбери в воскресенье. В настоящее время оба находятся в реанимации. После их госпитализации территория здания была оцеплена, специалисты начали очистку территории. Каким веществом отравились двое людей, до сих пор неизвестно.
В полиции также сообщили, что не располагают данными, позволяющими определить, было ли случившееся преступлением.
Экс-полковник ГРУ Генштаба ВС РФ и преподаватель Военно-дипломатической академии Сергей Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности в 2004 году. В ходе следствия выяснилось, что с 1995 года он передавал секретные сведения разведке Великобритании. В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену, лишили звания и всех наград. В 2010 году он был помилован и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Позднее Скрипаль уехал в Великобританию, где ему было предоставлено убежище.
Сообщается, что 66-летнего Скрипаля и 30-летнюю женщину, чье имя не называется, обнаружили уже без сознания на территории торгового центра в городе Солсбери в воскресенье. В настоящее время оба находятся в реанимации. После их госпитализации территория здания была оцеплена, специалисты начали очистку территории. Каким веществом отравились двое людей, до сих пор неизвестно.
В полиции также сообщили, что не располагают данными, позволяющими определить, было ли случившееся преступлением.
Экс-полковник ГРУ Генштаба ВС РФ и преподаватель Военно-дипломатической академии Сергей Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности в 2004 году. В ходе следствия выяснилось, что с 1995 года он передавал секретные сведения разведке Великобритании. В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену, лишили звания и всех наград. В 2010 году он был помилован и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Позднее Скрипаль уехал в Великобританию, где ему было предоставлено убежище.
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