В посольстве РФ прокомментировали сообщения об отравлении бывшего британского шпиона

В посольстве РФ в Великобритании не смогли подтвердить, что мужчина, поступивший в больницу Солсбери с сильным отравлением, действительно бывший полковник ГРУ Скрипаль.
Ни родственники, ни представители мужчины, который получил серьезное отравление в торговом центре в Солсбери, не обращались в посольство России за помощью, сообщили «Интерфаксу» в дипломатическом представительстве.
Посольство РФ в Великобритании: «Ни родственники, ни законные представители указанного лица, ни представители британских властей к нам по этому поводу не обращались».
Ранее Би-би-си сообщило, что один из двух людей, найденных с признаками тяжелого отравления в торговом центре в городе Солсбери, — бывший разведчик из России, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Он и женщина, которая была с ним, сейчас в реанимации, их состояние оценивается как критическое.
В полиции имен пострадавших не назвали. Неизвестно также, было ли произошедшее преступлением.
Торговый центр в настоящее время оцеплен, в городе объявлено чрезвычайное положение: специалисты выясняют, чем отравились пострадавшие. По данным британских СМИ, это мог быть мощный синтетический наркотик.
Скрипаль был осужден в России на 13 лет колонии строгого режима за государственную измену: в ходе следствия выяснилось, что с 1995 года он передавал секретные сведения разведке Великобритании. В 2010 году Скрипаль был помилован и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Сейчас Скрипаль живет в Великобритании, где ему было предоставлено убежище.
Посольство РФ в Великобритании: «Ни родственники, ни законные представители указанного лица, ни представители британских властей к нам по этому поводу не обращались».
Ранее Би-би-си сообщило, что один из двух людей, найденных с признаками тяжелого отравления в торговом центре в городе Солсбери, — бывший разведчик из России, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Он и женщина, которая была с ним, сейчас в реанимации, их состояние оценивается как критическое.
В полиции имен пострадавших не назвали. Неизвестно также, было ли произошедшее преступлением.
Торговый центр в настоящее время оцеплен, в городе объявлено чрезвычайное положение: специалисты выясняют, чем отравились пострадавшие. По данным британских СМИ, это мог быть мощный синтетический наркотик.
Скрипаль был осужден в России на 13 лет колонии строгого режима за государственную измену: в ходе следствия выяснилось, что с 1995 года он передавал секретные сведения разведке Великобритании. В 2010 году Скрипаль был помилован и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Сейчас Скрипаль живет в Великобритании, где ему было предоставлено убежище.
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