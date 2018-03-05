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    Введение запрета на белорусское молоко перенесли на 15 марта. Белоруссия, деловые новости, молоко. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВведение запрета на белорусское молоко перенесли на 15 марта

    Введение запрета на белорусское молоко перенесли на 15 марта

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    Введение запрета на белорусское молоко перенесли на 15 марта

    Введение запрета на белорусское молоко перенесли на 15 марта

      Белоруссия продолжает переговоры по решению вопроса с запретом поставок молока в Россию.

      Россельхознадзор хочет запретить ввоз белорусского разливного и сухого молока, которое является сырьем для российских заводов. Молоко, которое приезжает из Белоруссии в потребительской упаковке, под запрет не попало.

      Ранее в ведомстве заявляли, что обнаружили в белорусской молочке остатки запрещенных и вредных веществ. Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет терпеть вводимый запрет, и назвал действия Россельхознадзора «наглым политическим инструментом».

      Запрет на ввоз белорусской молочной продукции должен был вступить в силу 26 февраля. Но по итогам переговоров с белорусской делегацией во главе с вице-премьером страны Михаилом Русым Россельхознадзор отложил введение ограничений до 6 марта. Сегодня введение запрета перенесли на 15 марта.




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