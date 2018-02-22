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    Россия запретила импорт молока из Белоруссии. Белоруссия, импорт, молоко, сельское хозяйство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия запретила импорт молока из Белоруссии

    Россия запретила импорт молока из Белоруссии

    9 комментариев
    • Фото: @Agroinvestor / twitter.com
    Россия запретила импорт молока из Белоруссии

    Россия запретила импорт молока из Белоруссии

    Россия запретила импорт молока из Белоруссии
    • Фото: @Agroinvestor / twitter.com

      • Россельхознадзор запретил поставки в РФ молока и ряда молочных продуктов из Белоруссии.

      Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в РФ белорусского молока. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства. Запрет вступит в силу в понедельник.

      Пресс-служба Россельхознадзора: «В связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений».

      Кроме молока, под запрет попадают все виды сливок, в том числе сгущенные и сухие, а также молочная сыворотка и концентрат сывороточного и молочного белка.

      Россельхознадзор не раз предъявлял белорусским производителям претензии в связи с качеством молока и молочных продуктов. Так, надзорное ведомство подозревало белорусские фирмы в фальсификации сухого молока. До сих пор запрет действовал только в отношении нескольких производителей.

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