Россия запретила импорт молока из Белоруссии

Россельхознадзор запретил поставки в РФ молока и ряда молочных продуктов из Белоруссии.
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в РФ белорусского молока. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства. Запрет вступит в силу в понедельник.
Пресс-служба Россельхознадзора: «В связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений».
Кроме молока, под запрет попадают все виды сливок, в том числе сгущенные и сухие, а также молочная сыворотка и концентрат сывороточного и молочного белка.
Россельхознадзор не раз предъявлял белорусским производителям претензии в связи с качеством молока и молочных продуктов. Так, надзорное ведомство подозревало белорусские фирмы в фальсификации сухого молока. До сих пор запрет действовал только в отношении нескольких производителей.
Пресс-служба Россельхознадзора: «В связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений».
Кроме молока, под запрет попадают все виды сливок, в том числе сгущенные и сухие, а также молочная сыворотка и концентрат сывороточного и молочного белка.
Россельхознадзор не раз предъявлял белорусским производителям претензии в связи с качеством молока и молочных продуктов. Так, надзорное ведомство подозревало белорусские фирмы в фальсификации сухого молока. До сих пор запрет действовал только в отношении нескольких производителей.
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