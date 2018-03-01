Лукашенко пообещал ответить России на запрет белорусского молока

Александр Лукашенко пообещал ответить на запрет ввоза в Россию белорусского молока и его производных.
Во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра страны Михаилом Русым Лукашенко заявил, что «без ответа такие вещи не останутся» и «просто терпеть это» Минск не будет.
Президент Белоруссии также озвучил свою версию происходящего с поставками белорусского молока в Россию.
Александр Лукашенко: «Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко — это их дело — появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко. Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком».
Русый в свою очередь сообщил, что по итогам нескольких встреч с российской стороны «подходы найдены».
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Белоруссии: «Мы подготовили „дорожную карту“, и сейчас она рассматривается на уровне министерств сельского хозяйства Беларуси и России по выводу тех предприятий, на которые наложены ограничения. Поручено и поддержано на уровне правительства России утвердить в марте на коллегии обоих министерств балансы на сухое молоко. Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации».
Россельхознадзор планировал ввести временные ограничения на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции с 26 февраля. По итогам переговоров в Москве Россельхознадзор перенес введение запрета на 6 марта.
Президент Белоруссии также озвучил свою версию происходящего с поставками белорусского молока в Россию.
Александр Лукашенко: «Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко — это их дело — появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко. Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком».
Русый в свою очередь сообщил, что по итогам нескольких встреч с российской стороны «подходы найдены».
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Белоруссии: «Мы подготовили „дорожную карту“, и сейчас она рассматривается на уровне министерств сельского хозяйства Беларуси и России по выводу тех предприятий, на которые наложены ограничения. Поручено и поддержано на уровне правительства России утвердить в марте на коллегии обоих министерств балансы на сухое молоко. Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации».
Россельхознадзор планировал ввести временные ограничения на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции с 26 февраля. По итогам переговоров в Москве Россельхознадзор перенес введение запрета на 6 марта.
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