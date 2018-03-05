«Нафтогаз Украины» закрывает представительство в России

«Нафтогаз Украины» закроет представительство в России до 12 марта 2018 года.
Об этом «Нафтогаз» сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В сообщении говорится, что компания приняла решение о ликвидации представительства «в связи с отсутствием целесообразности его дальнейшего существования».
Отмечается, что наблюдательный совет компании поручил ее правлению закрыть офис «Нафтогаза», расположенный в Москве на улице Академика Пилюгина, до 12 марта 2018 года, передает ТАСС.
Напомним, ранее «Газпром» вернул «Нафтогазу» полученные средства на оплату поставок газа и с 1 марта прекратил поставлять голубое топливо на Украину. Кроме этого, «Газпром» заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже и направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале этой процедуры.
Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» выплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» отметил, что арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.
Между тем в украинской компании надеются добиться от «Газпрома» компенсации разницы между ценой на европейский и российский газ. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в Facebook, что компания считает эту переплату вынужденной. Ситуацию Витренко расценил как «невыполнение контрактных обязательств».
Отмечается, что наблюдательный совет компании поручил ее правлению закрыть офис «Нафтогаза», расположенный в Москве на улице Академика Пилюгина, до 12 марта 2018 года, передает ТАСС.
Напомним, ранее «Газпром» вернул «Нафтогазу» полученные средства на оплату поставок газа и с 1 марта прекратил поставлять голубое топливо на Украину. Кроме этого, «Газпром» заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже и направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале этой процедуры.
Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» выплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» отметил, что арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.
Между тем в украинской компании надеются добиться от «Газпрома» компенсации разницы между ценой на европейский и российский газ. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в Facebook, что компания считает эту переплату вынужденной. Ситуацию Витренко расценил как «невыполнение контрактных обязательств».
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