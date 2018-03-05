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    «Нафтогаз Украины» закрывает представительство в России

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    • Фото: Нафтогаз України / facebook.com
    «Нафтогаз Украины» закрывает представительство в России

    «Нафтогаз Украины» закрывает представительство в России

    «Нафтогаз Украины» закрывает представительство в России
  • Фото: Нафтогаз України / facebook.com

    • «Нафтогаз Украины» закроет представительство в России до 12 марта 2018 года.

    Об этом «Нафтогаз» сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В сообщении говорится, что компания приняла решение о ликвидации представительства «в связи с отсутствием целесообразности его дальнейшего существования».

    Отмечается, что наблюдательный совет компании поручил ее правлению закрыть офис «Нафтогаза», расположенный в Москве на улице Академика Пилюгина, до 12 марта 2018 года, передает ТАСС.

    Напомним, ранее «Газпром» вернул «Нафтогазу» полученные средства на оплату поставок газа и с 1 марта прекратил поставлять голубое топливо на Украину. Кроме этого, «Газпром» заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже и направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале этой процедуры.

    смотреть«Газпром» уведомил Киев о начале расторжения контрактов
    «Газпром» уведомил Киев о начале расторжения контрактов
    Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» выплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» отметил, что арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.

    Между тем в украинской компании надеются добиться от «Газпрома» компенсации разницы между ценой на европейский и российский газ. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в Facebook, что компания считает эту переплату вынужденной. Ситуацию Витренко расценил как «невыполнение контрактных обязательств».

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