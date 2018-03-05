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    Пассажиры трамвая в Польше избили украинца из-за его национальности

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    Пассажиры трамвая в Польше избили украинца из-за его национальности

    Пассажиры трамвая в Польше избили украинца <nobr>из-за</nobr> его национальности

    В городе Вроцлав на западе Польши двое местных жителей избили украинца.

    Два поляка напали на украинца в трамвае города Вроцлав. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Пассажиры сначала выкрикивали оскорбления в адрес мужчины, а затем набросились на него с кулаками.

    Полиция начала розыск злоумышленников. Свидетелей происшествия попросили связаться с сотрудниками Центра мониторинга расизма и ксенофобии. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

    «TY KURWO UKRAIŃSKA!» — POBICIE W TRAMWAJU WE WROCŁAWIU. SZUKAMY ŚWIADKÓW

    Dwóch mężczyzn zaatakowało Ukraińca w…

    Опубликовано Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych 3 марта 2018 г.


    Между Украиной и Польшей продолжают сохранятся напряженные отношения. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (террористическая организация, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

    Ранее сообщалось, что руководитель одной из польских фирм не стал вызывать погибающей от инсульта нелегальной работнице с Украины скорую помощь. Он отвез ее в соседний город, бросил на лавочке и заявил полиции, что женщина пьяна.

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