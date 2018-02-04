Новая память: кому выгоден закон об отрицании участия поляков в Холокосте

В канун годовщины победы в Сталинградской битве польский сенат решил принять новый закон: всем, кто будет говорить об участии поляков в Холокосте, грозит до трех лет тюрьмы. Закон называется «Об институте национальной памяти». Польские власти настаивают, что территория страны была лишь сценой, на которой разворачивалась трагедия Майданека, Собибора, Освенцима и Треблинки, а поляки в убийствах не участвовали. Иное мнение разрешено лишь в научных трудах и художественных произведениях.
То, что в оккупации пособниками немецких фашистов было немало украинцев, поляков, латышей и литовцев — известно. Но теперь в этих странах всячески пытаются затереть эти факты истории. И вот сенат Польши принял закон о запрете идеологии украинских националистов и отрицания Волынской резни. И одновременно — о запрете заявлений о пособничестве поляков нацистам. За словосочетание «польские лагеря смерти» или рассказы о том, как поляки уничтожали евреев, в стране теперь можно получить до 3 лет тюрьмы.
Европа выразила недоумение законом. США выступили с его критикой. Израиль, мягко говоря, возмущен. Там на всех политических уровнях призвали Варшаву одуматься.
Тали Плосков, депутат кнессета Израиля: «Зачем искажать те факты, которые были? Были те, которые уничтожали и участвовали в этих страшных событиях, но были и те, которые спасали, поэтому, мне кажется, просто нужно говорить правду — с этим легче жить, и это правильно».
Но поляки, очевидно, хотят быть только жертвами войны. Они заявляют, что непричастны к Холокосту, хотя история знает даже массовые уничтожения евреев. В деревне Едвабне на западе Польши в июле 1941 года было уничтожено фактически все местное население. Во время погрома евреев били палками и камнями. Большинство загнали в овин и сожгли заживо. Долго считалось, что евреи Едвабне были жертвами немецких карателей, но в 2001 году американский историк Ян Томаш Гросс опубликовал исследование, в котором доказал: евреев здесь убивали не нацисты, а поляки из соседних деревень.
Таких деревень, где расправу устраивали бывшие соседи — в Польше было несколько десятков. А историй, когда поляки отказывались прятать евреев, сдавали их гестапо и убивали по одиночке — сотни. Все эти события подтверждены документально, но польские власти теперь отказываются их признавать.
Польский политолог Томаш Янковский объясняет: в Варшаве сейчас очень сильное националистическое движение, политическая верхушка играет по этим правилам.
Томаш Янковский, политолог: «Если говорить об атмосфере, которая была во время принятия этого законопроекта, то надо еще вернуться к ключевому моменту, когда Барак Обама в своем выступлении сказал „польские лагеря смерти“. Уже тогда некоторые политические партии закипели. Политики сказали: „Стоп, надо что-то с этим сделать. Это очерняет наше имя“. Мотив был такой: нас не должны обвинять в этих нацистских преступлениях».
Другими словами — не напоминать правду. О том, что некоторые поляки убивали евреев, издевались над ними, выдавали нацистам и даже уничтожали их после войны. Как это было в Кельце в 1946 году. Выжившие в концлагерях евреи вернулись в свои дома, но не желавшие возвращать им имущество поляки устроили погром и убили всех. Теперь же польские власти готовы отправить за решетку всех, кто об этом расскажет. А ведь еще живы и люди, которые все видели сами и которые сейчас, в отличие от политиков, больше всего на свете хотят одного — чтобы ничего подобного никогда не повторилось.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Европа выразила недоумение законом. США выступили с его критикой. Израиль, мягко говоря, возмущен. Там на всех политических уровнях призвали Варшаву одуматься.
Тали Плосков, депутат кнессета Израиля: «Зачем искажать те факты, которые были? Были те, которые уничтожали и участвовали в этих страшных событиях, но были и те, которые спасали, поэтому, мне кажется, просто нужно говорить правду — с этим легче жить, и это правильно».
Но поляки, очевидно, хотят быть только жертвами войны. Они заявляют, что непричастны к Холокосту, хотя история знает даже массовые уничтожения евреев. В деревне Едвабне на западе Польши в июле 1941 года было уничтожено фактически все местное население. Во время погрома евреев били палками и камнями. Большинство загнали в овин и сожгли заживо. Долго считалось, что евреи Едвабне были жертвами немецких карателей, но в 2001 году американский историк Ян Томаш Гросс опубликовал исследование, в котором доказал: евреев здесь убивали не нацисты, а поляки из соседних деревень.
Таких деревень, где расправу устраивали бывшие соседи — в Польше было несколько десятков. А историй, когда поляки отказывались прятать евреев, сдавали их гестапо и убивали по одиночке — сотни. Все эти события подтверждены документально, но польские власти теперь отказываются их признавать.
Польский политолог Томаш Янковский объясняет: в Варшаве сейчас очень сильное националистическое движение, политическая верхушка играет по этим правилам.
Томаш Янковский, политолог: «Если говорить об атмосфере, которая была во время принятия этого законопроекта, то надо еще вернуться к ключевому моменту, когда Барак Обама в своем выступлении сказал „польские лагеря смерти“. Уже тогда некоторые политические партии закипели. Политики сказали: „Стоп, надо что-то с этим сделать. Это очерняет наше имя“. Мотив был такой: нас не должны обвинять в этих нацистских преступлениях».
Другими словами — не напоминать правду. О том, что некоторые поляки убивали евреев, издевались над ними, выдавали нацистам и даже уничтожали их после войны. Как это было в Кельце в 1946 году. Выжившие в концлагерях евреи вернулись в свои дома, но не желавшие возвращать им имущество поляки устроили погром и убили всех. Теперь же польские власти готовы отправить за решетку всех, кто об этом расскажет. А ведь еще живы и люди, которые все видели сами и которые сейчас, в отличие от политиков, больше всего на свете хотят одного — чтобы ничего подобного никогда не повторилось.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
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