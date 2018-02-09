Украинские депутаты устроили пикет в Варшаве из-за «антибандеровского» закона

Депутаты Верховной рады вышли к польскому Сейму
из-за так называемого антибандеровского закона.
Отправиться в Варшаву решили украинские депутаты от Радикальной партии. Они устроили пикет у здания польского парламента. В руках депутаты держали флаги Украины и плакаты, на которых написано: «Без независимой Украины не будет независимой Польши».
Среди участников этой акции оказался и лидер партии Олег Ляшко. В своем Facebook он призвал Варшаву «перестать в угоду Москве проводить политику ненависти к украинцам» и стравливать народы двух стран.
Напомним, ранее польский Сейм принял закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, пропаганду «бандеровской идеологии» и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой. При этом в Варшаве подчеркнули, что Польша должна противостоять попыткам фальсификации истории и «бороться с ложью в каждой форме».
Польский закон вызвал недовольство и возмущение в Киеве. Так, Пётр Порошенко назвал его неприемлемым, а в Раде заявили, что решение польских властей является «радикальным антиукраинским шагом». В свою очередь бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук пригрозил Варшаве, что работающие в Польше украинские гастарбайтеры могут «схватиться за колы», если начнут сводиться исторические счеты.
Среди участников этой акции оказался и лидер партии Олег Ляшко. В своем Facebook он призвал Варшаву «перестать в угоду Москве проводить политику ненависти к украинцам» и стравливать народы двух стран.
Напомним, ранее польский Сейм принял закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, пропаганду «бандеровской идеологии» и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой. При этом в Варшаве подчеркнули, что Польша должна противостоять попыткам фальсификации истории и «бороться с ложью в каждой форме».
Польский закон вызвал недовольство и возмущение в Киеве. Так, Пётр Порошенко назвал его неприемлемым, а в Раде заявили, что решение польских властей является «радикальным антиукраинским шагом». В свою очередь бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук пригрозил Варшаве, что работающие в Польше украинские гастарбайтеры могут «схватиться за колы», если начнут сводиться исторические счеты.
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