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    Украинские депутаты устроили пикет в Варшаве из-за «антибандеровского» закона

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    • Фото: Олег Ляшко / facebook.com
    Украинские депутаты устроили пикет в Варшаве <nobr>из-за</nobr> «антибандеровского» закона

    Украинские депутаты устроили пикет в Варшаве из-за «антибандеровского» закона

    Украинские депутаты устроили пикет в Варшаве <nobr>из-за</nobr> «антибандеровского» закона
  • Фото: Олег Ляшко / facebook.com

    • Депутаты Верховной рады вышли к польскому Сейму из-за так называемого антибандеровского закона.

    Отправиться в Варшаву решили украинские депутаты от Радикальной партии. Они устроили пикет у здания польского парламента. В руках депутаты держали флаги Украины и плакаты, на которых написано: «Без независимой Украины не будет независимой Польши».

    Среди участников этой акции оказался и лидер партии Олег Ляшко. В своем Facebook он призвал Варшаву «перестать в угоду Москве проводить политику ненависти к украинцам» и стравливать народы двух стран.

    Напомним, ранее польский Сейм принял закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, пропаганду «бандеровской идеологии» и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой. При этом в Варшаве подчеркнули, что Польша должна противостоять попыткам фальсификации истории и «бороться с ложью в каждой форме».

    Польский закон вызвал недовольство и возмущение в Киеве. Так, Пётр Порошенко назвал его неприемлемым, а в Раде заявили, что решение польских властей является «радикальным антиукраинским шагом». В свою очередь бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук пригрозил Варшаве, что работающие в Польше украинские гастарбайтеры могут «схватиться за колы», если начнут сводиться исторические счеты.

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