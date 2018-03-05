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    Москвичей ждут самые суровые мартовские морозы XXI века

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    • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
    Москвичей ждут самые суровые мартовские морозы XXI века

    Москвичей ждут самые суровые мартовские морозы XXI века

    Москвичей ждут самые суровые мартовские морозы XXI века
  • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

    • 6 и 7 марта в Москве станут самыми морозными с начала тысячелетия.

    Утром 6 и 7 марта показания термометров понизятся до минус 17–19 градусов. Как отмечают специалисты центра погоды «Фобос», такая погода характерна больше для заполярного Нарьян-Мара, чем для Москвы, передает агентство «Москва».

    Днем в Москве потеплеет до минус 6–8 градусов, при этом обычно температура в столице в эти дни как минимум на 10 градусов выше. Поэтому 6–7 марта будут самыми морозными в XXI веке днями.

    смотретьСнегопад в Москве может стать самым мощным за последние 68 лет
    Снегопад в Москве может стать самым мощным за последние 68 лет
    Накануне метеорологи сообщили, что 8 марта на столицу обрушится очередной мощный снегопад. Полуметровые сугробы, которые образовались после последнего шторма, подрастут еще примерно на 10 сантиметров. При этом в Международный женский день в Москве «потеплеет» до минус 2, а на следующий день — до минус 1. Ночные морозы пока сохранятся.

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