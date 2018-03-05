Москвичей ждут самые суровые мартовские морозы XXI века

6 и 7 марта в Москве станут самыми морозными с начала тысячелетия.
Утром 6 и 7 марта показания термометров понизятся до минус 17–19 градусов. Как отмечают специалисты центра погоды «Фобос», такая погода характерна больше для заполярного Нарьян-Мара, чем для Москвы, передает агентство «Москва».
Днем в Москве потеплеет до минус 6–8 градусов, при этом обычно температура в столице в эти дни как минимум на 10 градусов выше. Поэтому 6–7 марта будут самыми морозными в XXI веке днями.
Накануне метеорологи сообщили, что 8 марта на столицу обрушится очередной мощный снегопад. Полуметровые сугробы, которые образовались после последнего шторма, подрастут еще примерно на 10 сантиметров. При этом в Международный женский день в Москве «потеплеет» до минус 2, а на следующий день — до минус 1. Ночные морозы пока сохранятся.
Днем в Москве потеплеет до минус 6–8 градусов, при этом обычно температура в столице в эти дни как минимум на 10 градусов выше. Поэтому 6–7 марта будут самыми морозными в XXI веке днями.
Накануне метеорологи сообщили, что 8 марта на столицу обрушится очередной мощный снегопад. Полуметровые сугробы, которые образовались после последнего шторма, подрастут еще примерно на 10 сантиметров. При этом в Международный женский день в Москве «потеплеет» до минус 2, а на следующий день — до минус 1. Ночные морозы пока сохранятся.
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