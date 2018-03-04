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    В Москве к 8 марта «потеплеет» до минус 2

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    В Москве к 8 марта «потеплеет» до минус 2

    В Москве к 8 марта «потеплеет» до минус 2

    В Москве к 8 марта «потеплеет» до минус 2
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Температура от минус 2 до минус 7 градусов ожидается в Москве и Московской области днем на 8 марта. На следующий день будет еще теплее.

    Незначительное потепление произойдет уже завтра днем: столбики термометров покажут минус 6–8 градусов, а в Подмосковье — минус 5–10 градусов. Ночью будет по-прежнему морозно: до минус 17 в столице, по области — до минус 20, передает ТАСС.

    7 марта будет дуть юго-восточный ветер и потеплеет еще на один-два градуса: днем минус 5–7 градусов в Москве, в Подмосковье — минус 4–9 градусов. Гидрометцентр сообщает о «вероятности небольшого снега». В мэрии Москвы при этом готовятся к аномальному снегопаду, который, со слов заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, начнется 7 марта. Пурга будет продолжаться больше суток и стихнет только 9-го. Праздничный снежный залп принесет в столицу около месячной нормы осадков.

    При этом в Международный женский день воздух прогреется уже до минус 2–7 градусов. 9 марта — до минус 1–6 градусов.

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