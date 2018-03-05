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    Собянин сообщил о проблемах с вывозом снега в Москве

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Сергеев
    Собянин сообщил о проблемах с вывозом снега в Москве

    Собянин сообщил о проблемах с вывозом снега в Москве

    Собянин сообщил о проблемах с вывозом снега в Москве
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Сергеев

    • Городских мощностей не хватит для того, чтобы вывезти и растопить выпавший в воскресенье в Москве снег, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проблемах с уборкой снега в столице. Снегопад, прошедший над Москвой, был таким мощным, что в Москве не хватает мест, куда выпавший снег можно вывезти, сообщается в блоге Собянина.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Для такого объема выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей, и даже теоретически создать их не представляется возможным. В сложившейся ситуации в первую очередь следует расчищать дороги, обеспечивать работу общественного транспорта. Затем — дворы и тротуары, затем — парковки. Затем наступает черед сбрасывать снег с крыш, и надо заново чистить тротуары и парковки, и так по кругу».

    При этом, заверил мэр москвичей, «никакой трагедии не произойдет», и жизнь города продолжится в обычном режиме. Расчисткой дорог, кроме специализированных служб, занимаются также все крупные коммунальные предприятия города, и их сотрудники получат премии, добавил мэр.

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