Собянин сообщил о проблемах с вывозом снега в Москве

Городских мощностей не хватит для того, чтобы вывезти и растопить выпавший в воскресенье в Москве снег, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проблемах с уборкой снега в столице. Снегопад, прошедший над Москвой, был таким мощным, что в Москве не хватает мест, куда выпавший снег можно вывезти, сообщается в блоге Собянина.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Для такого объема выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей, и даже теоретически создать их не представляется возможным. В сложившейся ситуации в первую очередь следует расчищать дороги, обеспечивать работу общественного транспорта. Затем — дворы и тротуары, затем — парковки. Затем наступает черед сбрасывать снег с крыш, и надо заново чистить тротуары и парковки, и так по кругу».
При этом, заверил мэр москвичей, «никакой трагедии не произойдет», и жизнь города продолжится в обычном режиме. Расчисткой дорог, кроме специализированных служб, занимаются также все крупные коммунальные предприятия города, и их сотрудники получат премии, добавил мэр.
В воскресенье на Москву и Подмосковье обрушилась очередная сильнейшая метель. Сугробы в столице выросли еще не менее чем на 16 сантиметров. При этом 8 марта в столице ожидается еще один аномальный снегопад.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Для такого объема выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей, и даже теоретически создать их не представляется возможным. В сложившейся ситуации в первую очередь следует расчищать дороги, обеспечивать работу общественного транспорта. Затем — дворы и тротуары, затем — парковки. Затем наступает черед сбрасывать снег с крыш, и надо заново чистить тротуары и парковки, и так по кругу».
При этом, заверил мэр москвичей, «никакой трагедии не произойдет», и жизнь города продолжится в обычном режиме. Расчисткой дорог, кроме специализированных служб, занимаются также все крупные коммунальные предприятия города, и их сотрудники получат премии, добавил мэр.
В воскресенье на Москву и Подмосковье обрушилась очередная сильнейшая метель. Сугробы в столице выросли еще не менее чем на 16 сантиметров. При этом 8 марта в столице ожидается еще один аномальный снегопад.
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